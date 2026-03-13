Рейтинг@Mail.ru
В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца
В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца
В Ялтинском крокодиляриуме долгожданное пополнение - самка сетчатого питона по кличке Василиса впервые отложила яйца. Счастливой новостью поделился директор... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T16:02
2026-03-13T16:02
ялта
животные
виктор жиленко
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Ялтинском крокодиляриуме долгожданное пополнение - самка сетчатого питона по кличке Василиса впервые отложила яйца. Счастливой новостью поделился директор учреждения Виктор Жиленко.Он пояснил, что у питонов не видно, что самка беременна. О таком особом ее положении может свидетельствовать отказ от еды, но "она дама капризная, и бывало, что отказывалась и ранее есть. В этом месяце она пренебрегла предложенным ей рационом. И теперь понятна причина".По словам директора Ялтинского крокодиляриума, рацион у питонов стабильный и сытный. Рептилий кормят раз в месяц. За один прием пищи питон съедает около 20 килограммов мяса, обычно - индюшиных шей. Жиленко также напомнил, что Каа и Василиса поселились в крокодиляриуме в 2021 году.Ранее сообщалось, что питоны, анаконды, королевские змеи – и многие другие животные попали в Ялтинский крокодиляриум от бывших владельцев, которые покупали их как домашних питомцев. Также, осенью 2025 года в Ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб "пальмовый вор".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бегемот слопал МасленицуВкусные букеты подарили "девочкам" в зоопарке БахчисараяКак ужиться со змеей: совет герпетолога
В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца

В Ялтинском крокодиляриуме питон Василиса впервые отложила яйца

16:02 13.03.2026
 
© Фото Ялтинского крокодиляриумаВ Ялтинском крокодиляриуме питон Василиса впервые отложила яйца
В Ялтинском крокодиляриуме питон Василиса впервые отложила яйца
© Фото Ялтинского крокодиляриума
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Ялтинском крокодиляриуме долгожданное пополнение - самка сетчатого питона по кличке Василиса впервые отложила яйца. Счастливой новостью поделился директор учреждения Виктор Жиленко.

"Находка стала настоящим сюрпризом для сотрудников. Придя на работу, они обнаружили кладку яиц в вольере рядом с семейством питонов. Сразу 4 яйца внушительных размеров — около 20 см в длину — находились рядом с Каа и Василисой", - написал Жиленко в Telegram-канале Архипелаг развлечений Крыма.

Он пояснил, что у питонов не видно, что самка беременна. О таком особом ее положении может свидетельствовать отказ от еды, но "она дама капризная, и бывало, что отказывалась и ранее есть. В этом месяце она пренебрегла предложенным ей рационом. И теперь понятна причина".
По словам директора Ялтинского крокодиляриума, рацион у питонов стабильный и сытный. Рептилий кормят раз в месяц. За один прием пищи питон съедает около 20 килограммов мяса, обычно - индюшиных шей. Жиленко также напомнил, что Каа и Василиса поселились в крокодиляриуме в 2021 году.
Ранее сообщалось, что питоны, анаконды, королевские змеи – и многие другие животные попали в Ялтинский крокодиляриум от бывших владельцев, которые покупали их как домашних питомцев. Также, осенью 2025 года в Ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб "пальмовый вор".
