В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца

В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца - РИА Новости Крым, 13.03.2026

В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца

В Ялтинском крокодиляриуме долгожданное пополнение - самка сетчатого питона по кличке Василиса впервые отложила яйца. Счастливой новостью поделился директор... РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T16:02

2026-03-13T16:02

2026-03-13T16:02

ялта

животные

виктор жиленко

новости крыма

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Ялтинском крокодиляриуме долгожданное пополнение - самка сетчатого питона по кличке Василиса впервые отложила яйца. Счастливой новостью поделился директор учреждения Виктор Жиленко.Он пояснил, что у питонов не видно, что самка беременна. О таком особом ее положении может свидетельствовать отказ от еды, но "она дама капризная, и бывало, что отказывалась и ранее есть. В этом месяце она пренебрегла предложенным ей рационом. И теперь понятна причина".По словам директора Ялтинского крокодиляриума, рацион у питонов стабильный и сытный. Рептилий кормят раз в месяц. За один прием пищи питон съедает около 20 килограммов мяса, обычно - индюшиных шей. Жиленко также напомнил, что Каа и Василиса поселились в крокодиляриуме в 2021 году.Ранее сообщалось, что питоны, анаконды, королевские змеи – и многие другие животные попали в Ялтинский крокодиляриум от бывших владельцев, которые покупали их как домашних питомцев. Также, осенью 2025 года в Ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб "пальмовый вор".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бегемот слопал МасленицуВкусные букеты подарили "девочкам" в зоопарке БахчисараяКак ужиться со змеей: совет герпетолога

