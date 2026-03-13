https://crimea.ria.ru/20260313/v-yalte-setchatyy-piton-vasilisa-vpervye-otlozhila-yaytsa-1154314571.html
В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца
В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца
В Ялтинском крокодиляриуме долгожданное пополнение - самка сетчатого питона по кличке Василиса впервые отложила яйца. Счастливой новостью поделился директор... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Ялтинском крокодиляриуме долгожданное пополнение - самка сетчатого питона по кличке Василиса впервые отложила яйца. Счастливой новостью поделился директор учреждения Виктор Жиленко.Он пояснил, что у питонов не видно, что самка беременна. О таком особом ее положении может свидетельствовать отказ от еды, но "она дама капризная, и бывало, что отказывалась и ранее есть. В этом месяце она пренебрегла предложенным ей рационом. И теперь понятна причина".По словам директора Ялтинского крокодиляриума, рацион у питонов стабильный и сытный. Рептилий кормят раз в месяц. За один прием пищи питон съедает около 20 килограммов мяса, обычно - индюшиных шей. Жиленко также напомнил, что Каа и Василиса поселились в крокодиляриуме в 2021 году.Ранее сообщалось, что питоны, анаконды, королевские змеи – и многие другие животные попали в Ялтинский крокодиляриум от бывших владельцев, которые покупали их как домашних питомцев. Также, осенью 2025 года в Ялтинском крокодиляриуме поселился новый экзотический обитатель – краб "пальмовый вор".
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Ялтинском крокодиляриуме долгожданное пополнение - самка сетчатого питона по кличке Василиса впервые отложила яйца. Счастливой новостью поделился директор учреждения Виктор Жиленко.
"Находка стала настоящим сюрпризом для сотрудников. Придя на работу, они обнаружили кладку яиц в вольере рядом с семейством питонов. Сразу 4 яйца внушительных размеров — около 20 см в длину — находились рядом с Каа и Василисой", - написал Жиленко в Telegram-канале Архипелаг развлечений Крыма.
Он пояснил, что у питонов не видно, что самка беременна. О таком особом ее положении может свидетельствовать отказ от еды, но "она дама капризная, и бывало, что отказывалась и ранее есть. В этом месяце она пренебрегла предложенным ей рационом. И теперь понятна причина".
По словам директора Ялтинского крокодиляриума, рацион у питонов стабильный и сытный. Рептилий кормят раз в месяц. За один прием пищи питон съедает около 20 килограммов мяса, обычно - индюшиных шей. Жиленко также напомнил, что Каа и Василиса поселились в крокодиляриуме в 2021 году.
Ранее сообщалось, что питоны, анаконды, королевские змеи – и многие другие животные попали
в Ялтинский крокодиляриум от бывших владельцев, которые покупали их как домашних питомцев. Также, осенью 2025 года в Ялтинском крокодиляриуме поселился
новый экзотический обитатель – краб "пальмовый вор".
