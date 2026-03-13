Рейтинг@Mail.ru
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков
Землетрясение магнитудой 5.3 произошло в центральной Турции в ночь на пятницу, после чего в регионе зафиксировано еще около 70 подземных толчков небольшой силы. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T09:51
2026-03-13T09:51
землетрясение
турция
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.3 произошло в центральной Турции в ночь на пятницу, после чего в регионе зафиксировано еще около 70 подземных толчков небольшой силы. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, основное событие зарегистрировано в 3:35 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 6 километров, в 46 км к северо-востоку от 129-тысячного города Токата и в 21 км к востоку от Эрбаа с населением в 52 тысячи человек.Далее в течение ночи и утром в пятницу подземные толчки разной силы происходили в центральной, западной и восточной частях страны. Всего к этому времени в Турции зафиксировано более 70 землетрясений небольшой силы с магнитудами от 0,9 до 3,4.Накануне в Турции произошло около 40 подземных толчков, магнитуда самого сильного составила 4 балла, землетрясение ощутили в нескольких районах Анкары. Люди покинули свои дома. В среду землетрясение магнитудой 5.2 зафиксировано в Туркменистане, в Турции произошла серия из 50 подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов.
турция
землетрясение, турция, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости, в мире
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще серия из 70 слабых толчков

09:51 13.03.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.3 произошло в центральной Турции в ночь на пятницу, после чего в регионе зафиксировано еще около 70 подземных толчков небольшой силы. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, основное событие зарегистрировано в 3:35 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 6 километров, в 46 км к северо-востоку от 129-тысячного города Токата и в 21 км к востоку от Эрбаа с населением в 52 тысячи человек.
Далее в течение ночи и утром в пятницу подземные толчки разной силы происходили в центральной, западной и восточной частях страны. Всего к этому времени в Турции зафиксировано более 70 землетрясений небольшой силы с магнитудами от 0,9 до 3,4.
Накануне в Турции произошло около 40 подземных толчков, магнитуда самого сильного составила 4 балла, землетрясение ощутили в нескольких районах Анкары. Люди покинули свои дома. В среду землетрясение магнитудой 5.2 зафиксировано в Туркменистане, в Турции произошла серия из 50 подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
Почему ученые не могут предсказать землетрясения
Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
 
ЗемлетрясениеТурцияСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрНовостиВ мире
 
