В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.3 произошло в центральной Турции в ночь на пятницу, после чего в регионе зафиксировано еще около 70 подземных толчков небольшой силы. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, основное событие зарегистрировано в 3:35 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 6 километров, в 46 км к северо-востоку от 129-тысячного города Токата и в 21 км к востоку от Эрбаа с населением в 52 тысячи человек.Далее в течение ночи и утром в пятницу подземные толчки разной силы происходили в центральной, западной и восточной частях страны. Всего к этому времени в Турции зафиксировано более 70 землетрясений небольшой силы с магнитудами от 0,9 до 3,4.Накануне в Турции произошло около 40 подземных толчков, магнитуда самого сильного составила 4 балла, землетрясение ощутили в нескольких районах Анкары. Люди покинули свои дома. В среду землетрясение магнитудой 5.2 зафиксировано в Туркменистане, в Турции произошла серия из 50 подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясенияПочему ученые не могут предсказать землетрясенияТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции

