В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков
Землетрясение магнитудой 5.3 произошло в центральной Турции в ночь на пятницу, после чего в регионе зафиксировано еще около 70 подземных толчков небольшой силы. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T09:51
2026-03-13T09:51
2026-03-13T09:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.3 произошло в центральной Турции в ночь на пятницу, после чего в регионе зафиксировано еще около 70 подземных толчков небольшой силы. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, основное событие зарегистрировано в 3:35 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 6 километров, в 46 км к северо-востоку от 129-тысячного города Токата и в 21 км к востоку от Эрбаа с населением в 52 тысячи человек.Далее в течение ночи и утром в пятницу подземные толчки разной силы происходили в центральной, западной и восточной частях страны. Всего к этому времени в Турции зафиксировано более 70 землетрясений небольшой силы с магнитудами от 0,9 до 3,4.Накануне в Турции произошло около 40 подземных толчков, магнитуда самого сильного составила 4 балла, землетрясение ощутили в нескольких районах Анкары. Люди покинули свои дома. В среду землетрясение магнитудой 5.2 зафиксировано в Туркменистане, в Турции произошла серия из 50 подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов.
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще серия из 70 слабых толчков