В центре Симферополя 16 марта ограничат движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе 16 марта временно перекроют центральную часть города в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом предупредили в городской администрации.Движение будет ограничено 16 марта с 6 до 14 часов на улице Сергеева-Ценского (на участке от улицы Караимская до Севастопольской). А также с 6 до 12 часов на улице Чехова (на участке от улицы Севастопольская до проспекта Кирова). Исключение сделают для общественного транспорта.Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения в указанные даты.Также сообщалось, что в крымском городе Саки до 1 мая перекроют улицу рядом с районной больницей. Специалисты будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

