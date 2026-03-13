https://crimea.ria.ru/20260313/v-tsentre-simferopolya-16-marta-ogranichat-dvizhenie-1154313747.html
В центре Симферополя 16 марта ограничат движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе 16 марта временно перекроют центральную часть города в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом предупредили в городской администрации.
Движение будет ограничено 16 марта с 6 до 14 часов на улице Сергеева-Ценского (на участке от улицы Караимская до Севастопольской). А также с 6 до 12 часов на улице Чехова (на участке от улицы Севастопольская до проспекта Кирова). Исключение сделают для общественного транспорта.
"На время проведения мероприятий на указанных участках будет запрещена парковка транспортных средств, обеспечено патрулирование наряда ДПС ГИБДД и дежурство машины эвакуатора", – подчеркнули в администрации.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения в указанные даты.
Также сообщалось, что в крымском городе Саки до 1 мая перекроют улицу
рядом с районной больницей. Специалисты будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова.
