В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в 01:17. Они звучали больше пяти часов. В этот период военные сбили три воздушные цели.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Вечером в четверг в Севастополе также звучала сирена воздушной тревоги. Военные отразили атаку ВСУ, уничтожив две воздушных цели. В районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых дронов во дворе загорелся гараж. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу

06:33 13.03.2026 (обновлено: 06:35 13.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
Сирены в городе включили в 01:17. Они звучали больше пяти часов. В этот период военные сбили три воздушные цели.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Вечером в четверг в Севастополе также звучала сирена воздушной тревоги. Военные отразили атаку ВСУ, уничтожив две воздушных цели. В районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых дронов во дворе загорелся гараж.
