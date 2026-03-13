Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/v-sevastopole-obyavlen-otboy-vozdushnoy-trevogi-1154329262.html
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.03.2026
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев."Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Вечером в четверг в Севастополе также звучала сирена воздушной тревоги. Военные отразили атаку ВСУ, уничтожив две воздушных цели. В районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых дронов во дворе загорелся гараж.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, атаки всу на крым
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Вечером в четверг в Севастополе также звучала сирена воздушной тревоги. Военные отразили атаку ВСУ, уничтожив две воздушных цели. В районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых дронов во дворе загорелся гараж.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
