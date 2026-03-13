Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов
В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов
В Севастополе двое мужчин из Челябинска организовали незаконную миграцию и эксплуатировали на стройке троих иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин из Челябинска организовали незаконную миграцию и эксплуатировали на стройке троих иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.В ходе следствия установлено, что в прошлом году двое жителей Челябинска, один из которых был представителем строительной фирмы, а второй – предпринимателем, работающим в строительной сфере, заключили договор субподряда на проведение монтажных работ при строительстве склада на ул. Хрусталева. На работу они взяли без оформления трудовых отношений иностранцев, которые находились в России незаконно, рассказали в прокуратуре.В течение месяца, с сентября по октябрь, они подыскали троих мигрантов, сняли для них жилье и "трудоустроили" на стройке, таким образом препятствуя осуществлению государственного контроля со стороны уполномоченных органов в сфере миграции, уточнили в надзорном ведомстве.Выявили и пресекли преступную деятельность жителей Челябинска сотрудники УФСБ России по региону. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение, мужчины обвиняются в организация незаконной миграции по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и интернета.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя, добавили в пресс-службе.Ранее в Крыму вынесли приговор преступной группе, организовавшей канал незаконной миграции иностранных граждан. В Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельностиЧто изменилось для мигрантов в РоссииВ Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов
трудовые мигранты, нелегальные мигранты, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право
В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов

В Севастополе жители Челябинска трудоустроили троих незаконных мигрантов - дело в суде

14:52 13.03.2026
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин из Челябинска организовали незаконную миграцию и эксплуатировали на стройке троих иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе следствия установлено, что в прошлом году двое жителей Челябинска, один из которых был представителем строительной фирмы, а второй – предпринимателем, работающим в строительной сфере, заключили договор субподряда на проведение монтажных работ при строительстве склада на ул. Хрусталева. На работу они взяли без оформления трудовых отношений иностранцев, которые находились в России незаконно, рассказали в прокуратуре.
В течение месяца, с сентября по октябрь, они подыскали троих мигрантов, сняли для них жилье и "трудоустроили" на стройке, таким образом препятствуя осуществлению государственного контроля со стороны уполномоченных органов в сфере миграции, уточнили в надзорном ведомстве.
Выявили и пресекли преступную деятельность жителей Челябинска сотрудники УФСБ России по региону. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение, мужчины обвиняются в организация незаконной миграции по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и интернета.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя, добавили в пресс-службе.
Ранее в Крыму вынесли приговор преступной группе, организовавшей канал незаконной миграции иностранных граждан. В Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района.
В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
Что изменилось для мигрантов в России
В Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов
 
