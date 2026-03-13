https://crimea.ria.ru/20260313/v-sevastopole-chelyabintsy-vzyali-na-stroyku-nezakonnykh-migrantov-1154309778.html

В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов

13.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе двое мужчин из Челябинска организовали незаконную миграцию и эксплуатировали на стройке троих иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.В ходе следствия установлено, что в прошлом году двое жителей Челябинска, один из которых был представителем строительной фирмы, а второй – предпринимателем, работающим в строительной сфере, заключили договор субподряда на проведение монтажных работ при строительстве склада на ул. Хрусталева. На работу они взяли без оформления трудовых отношений иностранцев, которые находились в России незаконно, рассказали в прокуратуре.В течение месяца, с сентября по октябрь, они подыскали троих мигрантов, сняли для них жилье и "трудоустроили" на стройке, таким образом препятствуя осуществлению государственного контроля со стороны уполномоченных органов в сфере миграции, уточнили в надзорном ведомстве.Выявили и пресекли преступную деятельность жителей Челябинска сотрудники УФСБ России по региону. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение, мужчины обвиняются в организация незаконной миграции по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и интернета.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя, добавили в пресс-службе.Ранее в Крыму вынесли приговор преступной группе, организовавшей канал незаконной миграции иностранных граждан. В Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельностиЧто изменилось для мигрантов в РоссииВ Крыму сотрудник МВД участвовал в незаконной легализации мигрантов

