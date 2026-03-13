https://crimea.ria.ru/20260313/v-mintranse-sdelali-zayavlenie-o-gotovnosti-otkryt-aeroport-simferopol-1154327651.html

В Минтрансе сделали заявление о готовности открыть аэропорт Симферополь

В Минтрансе сделали заявление о готовности открыть аэропорт Симферополь - РИА Новости Крым, 13.03.2026

В Минтрансе сделали заявление о готовности открыть аэропорт Симферополь

Аэропорты России, работа которых временно ограничена, находятся в полной готовности быть открытыми, как только Министерство обороны РФ скажет, что можно это...

2026-03-13T19:58

2026-03-13T19:58

2026-03-13T20:03

минтранс россии

андрей никитин

аэропорт симферополь

симферополь

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136659867_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_05cb64d73900daea58eb022679bfb2b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Аэропорты России, работа которых временно ограничена, находятся в полной готовности быть открытыми, как только Министерство обороны РФ скажет, что можно это делать. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава Минтранса Андрей Никитин, некоторые его цитаты приводит ведомство.По словам Никитина, в данный момент российские власти субсидируют затраты временно закрытых аэропортов, что позволяет открыть их в любой момент по сигналу от военных достаточно быстро, "потому что там все находится в ожидании".По его словам, с момента начала СВО число стран для перелетов увеличилось с 23 до 42. Особый рост, отметил Никитин, на китайском направлении, которое в январе прибавило 44% по пассажиропотоку.Как усилят безопасность полетов в 2026 годуПриоритетом же в работе Минтранса, по словам главы ведомства, остается безопасность полетов.Он отметил, что в прошлом году количество происшествий при авиаперелетах по сравнению 2024 годом значительно снизилось, "то есть ситуация в целом улучшается".Однако есть две вещи, которые в Минтрансе считают важными и на которые обратят в нынешнем году особое внимание.Первым пунктом Никитин назвал работу со списком авиадебоширов."Сегодня такой список уже есть. Мы доработаем нормативную базу в этом году, чтобы, во-первых, авиакомпании могли списками обмениваться между собой. А во-вторых, срок "бана" за плохое поведение был не год, а три года. Это позволит исключить тех людей, в результате действий которых самолет совершает внеплановые посадки, нервничают пассажиры и так далее. Обычные нормальные люди смогут летать более безопасно", – сказал министр.Вторым пунктов в списке вопросов для особого внимания глава Минтранса назвал проведение в 2026 году серии дополнительных проверок небольших авиакомпаний.По его словам, эта инициатива исходила от него и объяснялась теми вызовами, с которыми ему пришлось столкнуться в первое время своей работы на должности после авиакатастрофы в Тынде.Напомним, на сегодняшний день ограничена работа ряда аэропортов южной и центральной части России. В их числе: Симферополь, Анапа, Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Липецк и Ростов-на-Дону.В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджик принял первый рейс после долгого перерыва в июле 2025 года. В сентябре Минтранс сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс россии, андрей никитин, аэропорт симферополь, симферополь, крым, новости крыма