В Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб
В Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб
Под Симферополем 60-летний водитель мопеда из-за неверно выбранной дистанции попал под колеса грузовика и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Под Симферополем 60-летний водитель мопеда из-за неверно выбранной дистанции попал под колеса грузовика и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе, в окрестностях села Родниковое, в пятницу.Обстоятельства трагического ДТП устанавливаются, добавили в пресс-службе.Ранее в Белогорском районе Крыма в ДТП на трассе "Таврида" погиб мотоциклист.
Новости
В Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб

В Крыму 60-летний водитель мопеда врезался вгрузовик и погиб

14:27 13.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Под Симферополем 60-летний водитель мопеда из-за неверно выбранной дистанции попал под колеса грузовика и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе, в окрестностях села Родниковое, в пятницу.
"По предварительным данным, водитель мопеда Honda Tact, мужчина 1966 года рождения, двигался по дороге и не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового автомобиля "КамАЗ", которым управлял водитель 2003 года рождения. В результате столкновения водитель мопеда получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.
Обстоятельства трагического ДТП устанавливаются, добавили в пресс-службе.
Ранее в Белогорском районе Крыма в ДТП на трассе "Таврида" погиб мотоциклист.
Читайте также на РИА Новости Крым:
