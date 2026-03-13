https://crimea.ria.ru/20260313/v-krymu-voditel-mopeda-vletel-v-kamaz-i-pogib-1154311756.html
В Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб
2026-03-13T14:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Под Симферополем 60-летний водитель мопеда из-за неверно выбранной дистанции попал под колеса грузовика и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе, в окрестностях села Родниковое, в пятницу.Обстоятельства трагического ДТП устанавливаются, добавили в пресс-службе.Ранее в Белогорском районе Крыма в ДТП на трассе "Таврида" погиб мотоциклист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылсяНетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человекаСмертельное ДТП на М-4 "Дон": на Кубани грузовик снес двух пешеходов
