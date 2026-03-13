Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ухудшается погода – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Крыму ухудшается погода – объявлено экстренное предупреждение
В Крыму ухудшается погода – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Крыму ухудшается погода – объявлено экстренное предупреждение
На 14-15 марта в Республике Крым объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 13.03.2026
штормовое предупреждение
погода в крыму
крым
новости крыма
срочные новости крыма
гу мчс рф по республике крым
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На 14-15 марта в Республике Крым объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Спасатели просят жителей и гостей Крыма не выходить в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения. Не рекомендуется находиться и парковать авто под ветхими конструкциями, деревьями и рекламными щитами.Ранее республиканский гидрометцентр сообщал, что в пятницу антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду в Крыму. Ночью и утром местами ожидается туман.
штормовое предупреждение, погода в крыму, крым, новости крыма, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым, крымский гидрометцентр
В Крыму ухудшается погода – объявлено экстренное предупреждение

В Крыму на выходных усилится северо-восточный ветер

11:49 13.03.2026
 
© МЧС РоссииТучи и ветер
Тучи и ветер
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На 14-15 марта в Республике Крым объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 14 марта, в течении суток 15 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели просят жителей и гостей Крыма не выходить в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения. Не рекомендуется находиться и парковать авто под ветхими конструкциями, деревьями и рекламными щитами.
Ранее республиканский гидрометцентр сообщал, что в пятницу антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду в Крыму. Ночью и утром местами ожидается туман.
