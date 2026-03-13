https://crimea.ria.ru/20260313/v-krymu-ukhudshaetsya-pogoda--obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1154303541.html
В Крыму ухудшается погода – объявлено экстренное предупреждение
В Крыму ухудшается погода – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Крыму ухудшается погода – объявлено экстренное предупреждение
На 14-15 марта в Республике Крым объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
2026-03-13T11:49
2026-03-13T11:49
2026-03-13T11:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На 14-15 марта в Республике Крым объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Спасатели просят жителей и гостей Крыма не выходить в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения. Не рекомендуется находиться и парковать авто под ветхими конструкциями, деревьями и рекламными щитами.Ранее республиканский гидрометцентр сообщал, что в пятницу антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду в Крыму. Ночью и утром местами ожидается туман.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погодеТеплый март в Крыму - побит ли рекордКак надолго в Крым пришло тепло
В Крыму ухудшается погода – объявлено экстренное предупреждение
