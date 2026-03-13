Рейтинг@Mail.ru
В Крыму по горячим следам задержан мошенник из Краснодара - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Крыму по горячим следам задержан мошенник из Краснодара
В Крыму по горячим следам задержан житель Краснодара. Его подозревают в мошенничестве с заламыванием купюр – мужчина "покупал" дешевый товар, незаметно забирал... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по горячим следам задержан житель Краснодара. Его подозревают в мошенничестве с заламыванием купюр – мужчина "покупал" дешевый товар, незаметно забирал банкноту у продавцов и требовал сдачи. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в республиканском МВД.Мошенничество с заламыванием купюр – незаметный сгиб и изъятие нескольких денежных купюр при пересчете.В полицию поступило заявление от сотрудника салона красоты о хищении денежных средств. По словам потерпевшей, в салон пришел мужчина, который хотел купить крем стоимостью 250 рублей.По горячим следам оперативники установили и задержали 38-летнего жителя Краснодара. Также полицейские установили его причастность к аналогичному преступлению в Центральном районе Симферополя, где он "купил" батарейки и завладел средствами магазина в размере 4 891 рубль, добавили в МВД.Задержанный признал свою вину и возместил ущерб потерпевшим в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Полиция продолжает устанавливать причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Башкортостана приехал в Крым отдохнуть и попал за решетку"Работа из интернета": в Крыму поймали пособника аферистовЗвонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных
В Крыму по горячим следам задержан мошенник из Краснодара

10:14 13.03.2026

10:14 13.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по горячим следам задержан житель Краснодара. Его подозревают в мошенничестве с заламыванием купюр – мужчина "покупал" дешевый товар, незаметно забирал банкноту у продавцов и требовал сдачи. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Мошенничество с заламыванием купюр – незаметный сгиб и изъятие нескольких денежных купюр при пересчете.
В полицию поступило заявление от сотрудника салона красоты о хищении денежных средств. По словам потерпевшей, в салон пришел мужчина, который хотел купить крем стоимостью 250 рублей.
"Мужчина дал продавцу купюру номиналом 5 тысяч рублей, отвлек ее разговором и незаметно забрал свою купюру назад, требуя сдачи. Запутавшийся продавец выдала ему 4 750 рублей", – сказано в сообщении.
По горячим следам оперативники установили и задержали 38-летнего жителя Краснодара. Также полицейские установили его причастность к аналогичному преступлению в Центральном районе Симферополя, где он "купил" батарейки и завладел средствами магазина в размере 4 891 рубль, добавили в МВД.
Задержанный признал свою вину и возместил ущерб потерпевшим в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция продолжает устанавливать причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.
