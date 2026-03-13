https://crimea.ria.ru/20260313/v-krymu-mogut-smenit-podryadchika-kapremonta-dorogi-alushta--yalta-1154303710.html

В Крыму могут сменить подрядчика капремонта дороги Алушта – Ялта

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти Крыма могут сменить подрядчика капитального ремонта автодороги Алушта – Ялта, к действующему исполнителю работ есть претензии по срокам и количеству людей и техники на объекте. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.На данный момент на объекте ведутся работы по бетонированию подпорных стен, устройству дорожной одежды, присыпных обочин, контактной сети. Предельный срок завершения строительства – март 2027 года, уточнил руководитель региона.Глава республики также указал, что на период курортного сезона вдоль трассы будут дежурить сотрудники ГАИ, чтобы оперативно разрешать ситуации, связанные с незначительными ДТП, и не допускать образования больших заторов.Капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров и новых перил, расширение проезжей части.Также сообщалось, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Общая протяженность ремонтируемых участков – более 23 километров. Изначально срок окончания ремонта был ограничен концом 2024 года. Затем срок сдачи объекта перенесли на первую половину 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотнаКогда закончат ремонт трассы Ялта – СевастопольУчасток дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей

