В Крыму могут сменить подрядчика капремонта дороги Алушта – Ялта - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Крыму могут сменить подрядчика капремонта дороги Алушта – Ялта
В Крыму могут сменить подрядчика капремонта дороги Алушта – Ялта - РИА Новости Крым, 13.03.2026
В Крыму могут сменить подрядчика капремонта дороги Алушта – Ялта
Власти Крыма могут сменить подрядчика капитального ремонта автодороги Алушта – Ялта, к действующему исполнителю работ есть претензии по срокам и количеству... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти Крыма могут сменить подрядчика капитального ремонта автодороги Алушта – Ялта, к действующему исполнителю работ есть претензии по срокам и количеству людей и техники на объекте. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.На данный момент на объекте ведутся работы по бетонированию подпорных стен, устройству дорожной одежды, присыпных обочин, контактной сети. Предельный срок завершения строительства – март 2027 года, уточнил руководитель региона.Глава республики также указал, что на период курортного сезона вдоль трассы будут дежурить сотрудники ГАИ, чтобы оперативно разрешать ситуации, связанные с незначительными ДТП, и не допускать образования больших заторов.Капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров и новых перил, расширение проезжей части.Также сообщалось, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Общая протяженность ремонтируемых участков – более 23 километров. Изначально срок окончания ремонта был ограничен концом 2024 года. Затем срок сдачи объекта перенесли на первую половину 2026 года.
Новости
В Крыму могут сменить подрядчика капремонта дороги Алушта – Ялта

Капремонт дороги Алушта – Ялта планируется закончить в первом квартале 2027 года – Аксенов

13:31 13.03.2026 (обновлено: 13:51 13.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти Крыма могут сменить подрядчика капитального ремонта автодороги Алушта – Ялта, к действующему исполнителю работ есть претензии по срокам и количеству людей и техники на объекте. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"К подрядчику есть претензии по срокам и количеству людей и техники, задействованных на объекте. Если подрядчик до 1 апреля не урегулирует эту ситуацию, возможно, будет расторжение контракта и перезаключение договора с другим подрядчиком", – сказал Аксенов.
На данный момент на объекте ведутся работы по бетонированию подпорных стен, устройству дорожной одежды, присыпных обочин, контактной сети. Предельный срок завершения строительства – март 2027 года, уточнил руководитель региона.
Глава республики также указал, что на период курортного сезона вдоль трассы будут дежурить сотрудники ГАИ, чтобы оперативно разрешать ситуации, связанные с незначительными ДТП, и не допускать образования больших заторов.

"Стараемся максимально везде поставить регулировщиков. Мы договорились с руководством (ГАИ Крыма – ред.) о том, что будут везде стоять дежурные экипажи. В случае, если произойдет какое-то ДТП, чтобы все вопросы решались оперативно. Регулировать все будем в ручном режиме", – уточнил Аксенов.

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров и новых перил, расширение проезжей части.
Также сообщалось, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Общая протяженность ремонтируемых участков – более 23 километров. Изначально срок окончания ремонта был ограничен концом 2024 года. Затем срок сдачи объекта перенесли на первую половину 2026 года.
В Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна
Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь
Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаСергей АксеновИнтервьюРемонт и строительство дорог в КрымуЯлтаАлушта
 
