В кожвендиспансер Крыма купили аппарат для удаления новообразований
© Telegram-канал Минздрава Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В крымском Клиническом кожно-венерологическом диспансере появилось новое оборудование для бесконтактного удаления новообразований кожи и слизистых оболочек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.
"В Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Клинический кожно-венерологический диспансер" приобретено оборудование для бесконтактного хирургического удаления новообразований кожи и слизистых оболочек. За счет средств бюджета Республики Крым для медицинского учреждения закуплен современный радиоволновой хирургический аппарат стоимостью более 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
При помощи нового аппарата можно удалять подкожные новообразования, доброкачественные новообразования на лице и теле. Кроме того, оборудование предназначено для лечения контагиозного моллюска, коррекции вросшего ногтя, удаления застарелых шрамов или рубцов, уточнили в ведомстве.
Как пояснили в минздраве, новое оборудование работает по принципу использования энергии высокочастотных радиоволн, которые позволяют выполнять разрезы тканей без физического контакта и механического давления.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в этом году для шести больниц Крыма планируется закупить более 350 единиц техники. Кроме того, в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова, так же как в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко и в других медучреждениях, в ближайшее время закроют вопрос ремонта медоборудования или закупки нового, в том числе переносного диагностического оборудования, КТ-планировщика, рентген-аппаратов.
Как сообщалось, что система здравоохранения Крыма прошла один из самых масштабных этапов обновления за последние годы, а в 2026 году регион приступает к следующей стадии модернизации.
