В кожвендиспансер Крыма купили аппарат для удаления новообразований

В кожвендиспансер Крыма купили аппарат для удаления новообразований - РИА Новости Крым, 13.03.2026

В крымском Клиническом кожно-венерологическом диспансере появилось новое оборудование для бесконтактного удаления новообразований кожи и слизистых оболочек. Об... РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T21:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В крымском Клиническом кожно-венерологическом диспансере появилось новое оборудование для бесконтактного удаления новообразований кожи и слизистых оболочек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.При помощи нового аппарата можно удалять подкожные новообразования, доброкачественные новообразования на лице и теле. Кроме того, оборудование предназначено для лечения контагиозного моллюска, коррекции вросшего ногтя, удаления застарелых шрамов или рубцов, уточнили в ведомстве.Как пояснили в минздраве, новое оборудование работает по принципу использования энергии высокочастотных радиоволн, которые позволяют выполнять разрезы тканей без физического контакта и механического давления.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в этом году для шести больниц Крыма планируется закупить более 350 единиц техники. Кроме того, в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова, так же как в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко и в других медучреждениях, в ближайшее время закроют вопрос ремонта медоборудования или закупки нового, в том числе переносного диагностического оборудования, КТ-планировщика, рентген-аппаратов.Как сообщалось, что система здравоохранения Крыма прошла один из самых масштабных этапов обновления за последние годы, а в 2026 году регион приступает к следующей стадии модернизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностикиАксенов поручил минздраву решить проблему очередей на обследованиеВысокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступной

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

