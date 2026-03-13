В Чили произошло мощное землетрясение

https://crimea.ria.ru/20260313/v-chili-proizoshlo-moschnoe-zemletryasenie-1154315791.html
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в регионе Оффшор Атакама в Чили. Об этом в пятницу сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T16:46
2026-03-13T16:46
2026-03-13T17:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в регионе Оффшор Атакама в Чили. Об этом в пятницу сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.По данным центра подземные толчки отмечались 13 марта 2026 года в 13:48 UTC.Также 13 марта землетрясение магнитудой 5.3 произошло в центральной Турции в ночь на пятницу, после чего в регионе зафиксировано еще около 70 подземных толчков небольшой силы. Накануне в Турции произошло около 40 подземных толчков, магнитуда самого сильного составила 4 балла, землетрясение ощутили в нескольких районах Анкары.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
16:46 13.03.2026 (обновлено: 17:02 13.03.2026)