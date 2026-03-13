Уговоры кончились: Аксенов посоветовал нерадивым руководителям уволиться

Уговоры кончились: Аксенов посоветовал нерадивым руководителям уволиться - РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T18:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В адрес республиканских и муниципальных властей Крыма продолжают поступать заявки на ямочный ремонт дорог. Руководителям, которые не хотят качественно исполнять обязанности на местах, рекомендуется оставить свои посты. Об этом в Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что по каждой такой жалобе администрация муниципалитета должна принимать исчерпывающие меры. Председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк практически ежедневно проводит объезд муниципальных образований – держит руку на пульсе, отметил глава Крыма."После 1 апреля начну выезжать в муниципалитеты лично для проверки того, насколько качественно проведена работа. За все холмы и бугры, которые выдают за ямочный ремонт, придется отвечать. Также оценим, насколько системно был организован процесс. Напомню, что инвентаризация и паспортизация дорог должны были быть проведены еще в минувшем году", – добавил Сергей Аксенов.Неудовлетворительно выполняется и поручение о публикации на официальных сайтах администраций информации о планах и очередности ремонта улично-дорожной сети, профилированию и отсыпке щебнем. Зачастую информация неполная, устаревшая, сложная для восприятия или вообще отсутствует, отметил глава республики."Это недопустимо. Еще раз напомню, что бегать ни за кем не собираюсь. Время уговоров и выговоров закончилось. Руководители, которые хотят честно работать на благо Крыма, понимают ответственность перед гражданами, – с нами в одной команде. Тем, кто продолжает врать и нерадиво относиться к своим обязанностям, рекомендую написать заявление об увольнении по собственному желанию. Уверен, что мы дальше не сработаемся. Справимся без вас. Потому что такая организация работы – точнее ее отсутствие – не нужна ни мне, ни крымчанам", – резюмировал глава Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт трассы Ялта – СевастопольВ городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницейВ Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"

