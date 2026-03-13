Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева США
Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева США - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева США
Президент США Дональд Трамп своей публичной оценкой "помощи" военных Украины в отражении американцами иранских атак на Ближнем Востоке поставил крест на...
2026-03-13T22:02
2026-03-13T22:02
2026-03-13T22:02
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
новости
иран
обострение между ираном и сша
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп своей публичной оценкой "помощи" военных Украины в отражении американцами иранских атак на Ближнем Востоке поставил крест на стратегии главы киевского режима Владимира Зеленского, основанной на этой теме. Об этом сообщает украинское издание "Страна".Президент США Дональд Трамп 13 марта в интервью телеканалу Fox News заявил, что украинские военные не оказывают никакой помощи Америке в отражении атак иранских беспилотников на Ближнем Востоке, более того – Соединенные Штаты в такой поддержке Киева не нуждаются. Неделей ранее Зеленский сообщал, что Украина отправит в зону ближневосточного конфликта специалистов по борьбе с БПЛА, поскольку был получен "запрос от США о конкретной поддержке".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили Украину и Иран Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше Иран готов открыть новые фронты операции с США и Израилем – Хаменеи
сша
украина
иран
сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, новости, иран, обострение между ираном и сша, беспилотник (бпла, дрон)
Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева США
Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева в конфликте с Ираном