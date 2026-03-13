Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева США - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева США
Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева США

22:02 13.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп своей публичной оценкой "помощи" военных Украины в отражении американцами иранских атак на Ближнем Востоке поставил крест на стратегии главы киевского режима Владимира Зеленского, основанной на этой теме. Об этом сообщает украинское издание "Страна".
Президент США Дональд Трамп 13 марта в интервью телеканалу Fox News заявил, что украинские военные не оказывают никакой помощи Америке в отражении атак иранских беспилотников на Ближнем Востоке, более того – Соединенные Штаты в такой поддержке Киева не нуждаются.
Неделей ранее Зеленский сообщал, что Украина отправит в зону ближневосточного конфликта специалистов по борьбе с БПЛА, поскольку был получен "запрос от США о конкретной поддержке".
"Помощь с дронами США на Ближнем Востоке была частью стратегии Зеленского, но слова Трампа фактически ставят на ней крест", – сказано в публикации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили Украину и Иран
Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше
Иран готов открыть новые фронты операции с США и Израилем – Хаменеи
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
14:28
"Топить Зеленского": зачем Орбану шумиха вокруг угроз своей семье
 
22:15Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области
22:02Трамп поставил крест на стратегии Зеленского словами о помощи Киева США
21:45В кожвендиспансер Крыма купили аппарат для удаления новообразований
21:08Крымский мост сейчас - обстановка к концу дня пятницы
20:37Ветер принесет в Крым прохладу на выходные
20:23На Украине хотят закрыть дом-музей Булгакова в Киеве и заменить другим
19:58В Минтрансе сделали заявление о готовности открыть аэропорт Симферополь
19:28Уровень бедности в России в 2025 году снизился до исторического минимума
19:11Число погибших в Брянске после ракетного удара возросло до 8 человек
19:06Трамп низко оценил "помощь" от Украины Америке в Иране
18:51Огромная пробка на въезде в Ялту - что происходит
18:45ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области
18:31Мужчина и женщина ранены в ходе атаки дрона ВСУ по курскому Рыльску
18:15Уговоры кончились: Аксенов посоветовал нерадивым руководителям уволиться
18:03Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европу "разобраться" с Трампом
17:53Правнучка Хрущева признана иноагентом
17:38Обломки БПЛА обнаружили в двух муниципалитетах Краснодарского края
17:11Крымский мост сейчас - обстановка на вечер пятницы
17:02Решение об открытии пляжей в Анапе примут в Роспотребнадзоре
16:53В Ялте завели дело на чиновника за земельные махинации
Лента новостейМолния