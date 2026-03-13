Трамп низко оценил "помощь" от Украины Америке в Иране - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Трамп низко оценил "помощь" от Украины Америке в Иране
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты не нуждаются в помощи украинских военных для отражения ударов беспилотниками со стороны Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Зеленский заявил ранее, что якобы получил запрос от Соединенных Штатов на поддержку в противодействии беспилотникам на Ближнем Востоке. Он также заявил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских военных для этого в ближневосточном регионе.
По словам Трампа, Украина никак не помогает США в конфликте на Ближнем Востоке, а именно в отражении ответных ударов беспилотников, летящих по американским из Ирана.
"Нет", – заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что в такой помощи от Киева Америка не нуждается. И вновь повторил свое недавнее утверждение о том, что боеприпасов у США неограниченное количество, поэтому воевать с Ираном армия Соединенных Штатов может вечно.
При этом отметил, что этот конфликт не будет долгим, а закончится тогда, когда он лично почувствует, что пришло для этого время.
"Когда я почувствую... это нутром", – сказал Трамп.
Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США
По словам лидера США, темпы проведения военной операции Штатов против Ирана сейчас значительно опережают график, при этом американская армия не использует все свои возможности, поскольку не намерена причинить Ирану такой ущерб, от которого тот не сможет оправиться, хотя такая возможность у Америки есть.
"Мы могли бы совершить такие ужасные вещи, что они (Иран – ред.) в буквальном смысле слова никогда не смогли бы возродиться как нация. Но мы стараемся быть хорошими. Сейчас мы этого не делаем", – заявил Трамп.
Он также утверждал в интервью, что США в данный момент не фокусируются на том, чтобы взять под контроль имеющийся у Ирана уран, однако могут сделать это в будущем.
"В какой-то момент, возможно, будем (это делать – ред.)", – сказал Трамп.
