Рейтинг@Mail.ru
Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/telo-vtorogo-propavshego-podrostka-obnaruzhili-v-zvenigorode-1154300091.html
Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде
Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде
В Звенигороде обнаружено тело второго из трех подростков, пропавших пять дней назад. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T10:20
2026-03-13T10:20
мчс краснодарского края
подмосковье
происшествия
поисковые работы
поиск людей
новости
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154300343_79:0:943:486_1920x0_80_0_0_377485a263db9c29d4e43429b2e74886.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Звенигороде обнаружено тело второго из трех подростков, пропавших пять дней назад. Об этом сообщили в МЧС России.В Звенигороде ищут троих подростков – 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись. Возбуждено уголовное дело. 11 марта тело одного из троих подростков обнаружили в акватории Москва-реки.В МЧС отметили, что поиски ведутся круглосуточно. За сутки водолазы совершили 16 погружений в Москва-реке, обследовав 6 тысяч квадратных метров.Днем местность мониторят еще и с воздуха, а по ночам берега, дно и русло Москвы-реки патрулируют на пяти аэролодках с прожекторами. Также с помощью беспилотников проверили 31 километр акватории и берегов. Поисковые работы продолжают спасатели МЧС России и ГКУ МО Мособлпожспас, волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и другие добровольцы, сотрудники правоохранительных органов - всего порядка 150 специалистов и 50 единиц техники. С родственниками детей работают психологи МЧС России.Поиски ведутся как в городской черте, так и за городом, на реке, так как неизвестно, где дети были в последний раз. По свидетельским показаниям, детей видели в районе Москва-реки. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154300343_187:0:835:486_1920x0_80_0_0_72437eea392656b4b0ecabd0404d7971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс краснодарского края, подмосковье, происшествия, поисковые работы, поиск людей, новости, дети
Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде

В Звенигороде спасатели обнаружили тело второго пропавшего подростка - МЧС

10:20 13.03.2026
 
© МЧС РоссииТело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде
Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Звенигороде обнаружено тело второго из трех подростков, пропавших пять дней назад. Об этом сообщили в МЧС России.
В Звенигороде ищут троих подростков – 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись. Возбуждено уголовное дело. 11 марта тело одного из троих подростков обнаружили в акватории Москва-реки.
В МЧС отметили, что поиски ведутся круглосуточно. За сутки водолазы совершили 16 погружений в Москва-реке, обследовав 6 тысяч квадратных метров.
"Всего с начала операции совершено 74 погружения, обследованы 16 тысяч квадратов акватории. На лодках с боковым обзором обследовано 730 тысяч квадратов на протяжении 36 километров. Пешими группами по берегам реки пройдено 59 километров", - рассказали в МЧС.
Днем местность мониторят еще и с воздуха, а по ночам берега, дно и русло Москвы-реки патрулируют на пяти аэролодках с прожекторами. Также с помощью беспилотников проверили 31 километр акватории и берегов.
Поисковые работы продолжают спасатели МЧС России и ГКУ МО Мособлпожспас, волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и другие добровольцы, сотрудники правоохранительных органов - всего порядка 150 специалистов и 50 единиц техники. С родственниками детей работают психологи МЧС России.
Поиски ведутся как в городской черте, так и за городом, на реке, так как неизвестно, где дети были в последний раз. По свидетельским показаниям, детей видели в районе Москва-реки. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МЧС Краснодарского краяПодмосковьеПроисшествияПоисковые работыПоиск людейНовостидети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Полярные сияния - будут ли видны в Крыму
11:09Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу
10:59На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины
10:46Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
10:37Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области
10:28Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав
10:20Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде
10:14В Крыму по горячим следам задержан мошенник из Краснодара
10:03Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену
09:51В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков
09:43"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть
09:33На нефтебазе под Тихорецком ликвидировали открытое горение
09:11Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных
09:01Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури
08:42Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях
08:37Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым
08:12Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше
07:50Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома
07:28100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
07:10Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы
Лента новостейМолния