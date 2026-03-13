https://crimea.ria.ru/20260313/telo-vtorogo-propavshego-podrostka-obnaruzhili-v-zvenigorode-1154300091.html
Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде
2026-03-13T10:20
2026-03-13T10:20
2026-03-13T10:20
мчс краснодарского края
подмосковье
происшествия
поисковые работы
поиск людей
новости
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Звенигороде обнаружено тело второго из трех подростков, пропавших пять дней назад. Об этом сообщили в МЧС России.В Звенигороде ищут троих подростков – 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись. Возбуждено уголовное дело. 11 марта тело одного из троих подростков обнаружили в акватории Москва-реки.В МЧС отметили, что поиски ведутся круглосуточно. За сутки водолазы совершили 16 погружений в Москва-реке, обследовав 6 тысяч квадратных метров.Днем местность мониторят еще и с воздуха, а по ночам берега, дно и русло Москвы-реки патрулируют на пяти аэролодках с прожекторами. Также с помощью беспилотников проверили 31 километр акватории и берегов. Поисковые работы продолжают спасатели МЧС России и ГКУ МО Мособлпожспас, волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и другие добровольцы, сотрудники правоохранительных органов - всего порядка 150 специалистов и 50 единиц техники. С родственниками детей работают психологи МЧС России.Поиски ведутся как в городской черте, так и за городом, на реке, так как неизвестно, где дети были в последний раз. По свидетельским показаниям, детей видели в районе Москва-реки. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
подмосковье
мчс краснодарского края, подмосковье, происшествия, поисковые работы, поиск людей, новости, дети
В Звенигороде спасатели обнаружили тело второго пропавшего подростка - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Звенигороде обнаружено тело второго из трех подростков, пропавших пять дней назад. Об этом сообщили в МЧС России.
В Звенигороде ищут троих подростков – 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись. Возбуждено уголовное дело. 11 марта тело одного из троих подростков обнаружили в акватории Москва-реки.
В МЧС отметили, что поиски ведутся круглосуточно. За сутки водолазы совершили 16 погружений в Москва-реке, обследовав 6 тысяч квадратных метров.
"Всего с начала операции совершено 74 погружения, обследованы 16 тысяч квадратов акватории. На лодках с боковым обзором обследовано 730 тысяч квадратов на протяжении 36 километров. Пешими группами по берегам реки пройдено 59 километров", - рассказали в МЧС.
Днем местность мониторят еще и с воздуха, а по ночам берега, дно и русло Москвы-реки патрулируют на пяти аэролодках с прожекторами. Также с помощью беспилотников проверили 31 километр акватории и берегов.
Поисковые работы продолжают спасатели МЧС России и ГКУ МО Мособлпожспас, волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и другие добровольцы, сотрудники правоохранительных органов - всего порядка 150 специалистов и 50 единиц техники. С родственниками детей работают психологи МЧС России.
как в городской черте, так и за городом, на реке, так как неизвестно, где дети были в последний раз. По свидетельским показаниям, детей видели в районе Москва-реки. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка.
