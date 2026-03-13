Рейтинг@Mail.ru
США частично сняли ограничения на российскую нефть - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/ssha-snyali-ogranicheniya-na-rossiyskuyu-neft-1154297276.html
США частично сняли ограничения на российскую нефть
США частично сняли ограничения на российскую нефть - РИА Новости Крым, 13.03.2026
США частично сняли ограничения на российскую нефть
США на месяц отменили запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T06:15
2026-03-13T06:24
сша
санкции
санкции против россии
нефть
российская нефть
новости
кирилл дмитриев
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0b/1119894913_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b0d0b66ed74692a7fec90e074b4ffb54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. США на месяц отменили запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Об этом со ссылкой на генеральную лицензию правления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США пишет РИА Новости.При этом какие-либо иные операции или виды деятельности, прямо не указанные в лицензии, включая те, которые связаны с Ираном, а также товарами или услугами из этой страны, не разрешаются.Как указал спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, снятие части ограничений коснется 100 миллионов баррелей российской нефти.Накануне после встречи с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона в США Дмитриев отметил, что "многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики".Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых рынках нефти и газа и дальнейшие действия России с учетом растущих цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против РоссииПутин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главноеЕвропа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0b/1119894913_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_67ee6208e7b5bd1822419209d46fca83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, санкции, санкции против россии, нефть, российская нефть, новости, кирилл дмитриев, политика, внешняя политика
США частично сняли ограничения на российскую нефть

США на месяц отменили часть ограничений на российскую нефть

06:15 13.03.2026 (обновлено: 06:24 13.03.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной терминал "Шесхарис"
Нефтяной терминал Шесхарис - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. США на месяц отменили запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Об этом со ссылкой на генеральную лицензию правления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США пишет РИА Новости.
"Все операции, запрещенные вышеуказанными нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не позднее 00:01 по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года", — говорится в документе.
При этом какие-либо иные операции или виды деятельности, прямо не указанные в лицензии, включая те, которые связаны с Ираном, а также товарами или услугами из этой страны, не разрешаются.
Как указал спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, снятие части ограничений коснется 100 миллионов баррелей российской нефти.
"США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным. На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии", — написал он в Telegram-канале.
Накануне после встречи с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона в США Дмитриев отметил, что "многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики".
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых рынках нефти и газа и дальнейшие действия России с учетом растущих цен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
 
СШАСанкцииСанкции против РоссииНефтьРоссийская нефтьНовостиКирилл ДмитриевПолитикаВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:44Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены
06:33В Севастополе отменили воздушную тревогу
06:15США частично сняли ограничения на российскую нефть
05:54Обломки дрона упали на дорогу в Краснодаре
05:43Воздушная тревога в Севастополе звучит с ночи: сбиты еще 3 воздушные цели
00:01Апрельское тепло в марте: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 марта
23:11Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ
22:21Метеорит возле Крымского моста и атаки ВСУ на "Турецкий поток": главное
22:09"Топить Зеленского": чем может обернуться публичный призыв Орбана к семье
21:52Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД
21:31В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА
21:07Воздушная тревога в Севастополе отменена
21:0130 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ
20:48Как надолго в Крым пришло тепло
20:32"Работа из интернета": в Крыму поймали пособника аферистов
20:12В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:11Скифское золото из Крыма стало политическим заложником
19:54"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии
19:31Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать
Лента новостейМолния