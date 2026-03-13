США частично сняли ограничения на российскую нефть

https://crimea.ria.ru/20260313/ssha-snyali-ogranicheniya-na-rossiyskuyu-neft-1154297276.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. США на месяц отменили запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Об этом со ссылкой на генеральную лицензию правления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США пишет РИА Новости.При этом какие-либо иные операции или виды деятельности, прямо не указанные в лицензии, включая те, которые связаны с Ираном, а также товарами или услугами из этой страны, не разрешаются.Как указал спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, снятие части ограничений коснется 100 миллионов баррелей российской нефти.Накануне после встречи с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона в США Дмитриев отметил, что "многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики".Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых рынках нефти и газа и дальнейшие действия России с учетом растущих цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против РоссииПутин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главноеЕвропа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России

