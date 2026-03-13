https://crimea.ria.ru/20260313/smertelnoe-dtp-na-m-4-don--na-kubani-gruzovik-snes-dvukh-peshekhodov-1154303142.html

Смертельное ДТП на М-4 "Дон": на Кубани грузовик снес двух пешеходов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, под колесами грузовика погибли два пешехода. Об этом сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Кореновскому району Александр Тихонов.Трагедия произошла около 23:30. В результате ДТП один из пешеходов - 29-летний местный житель - погиб на месте аварии. Позже в медучреждении скончался второй - 31-летний мужчина.Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.Ранее на автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибшихНа участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузовУскорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере

2026

