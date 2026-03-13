Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП на М-4 "Дон": на Кубани грузовик снес двух пешеходов - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/smertelnoe-dtp-na-m-4-don--na-kubani-gruzovik-snes-dvukh-peshekhodov-1154303142.html
Смертельное ДТП на М-4 "Дон": на Кубани грузовик снес двух пешеходов
Смертельное ДТП на М-4 "Дон": на Кубани грузовик снес двух пешеходов - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Смертельное ДТП на М-4 "Дон": на Кубани грузовик снес двух пешеходов
Смертельное ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, под колесами грузовика погибли два пешехода. Об этом сообщил заместитель начальника отдела... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T11:40
2026-03-13T11:41
трасса м-4 "дон"
дтп
происшествия
новости
госавтоинспекция кубани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154301940_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_d78dbf0859330389f9c39cb1ad85adc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, под колесами грузовика погибли два пешехода. Об этом сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Кореновскому району Александр Тихонов.Трагедия произошла около 23:30. В результате ДТП один из пешеходов - 29-летний местный житель - погиб на месте аварии. Позже в медучреждении скончался второй - 31-летний мужчина.Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.Ранее на автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибшихНа участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузовУскорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154301940_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_bb40fe789a55f529cadfea05a7df3fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трасса м-4 "дон", дтп, происшествия, новости, госавтоинспекция кубани
Смертельное ДТП на М-4 "Дон": на Кубани грузовик снес двух пешеходов

На Кубани грузовик насмерть сбил двух пешеходов на трассе М-4 "Дон"

11:40 13.03.2026 (обновлено: 11:41 13.03.2026)
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниГрузовик насмерть сбил двух пешеходов на трассе М4 "Дон" на Кубани
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов на трассе М4 Дон на Кубани
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, под колесами грузовика погибли два пешехода. Об этом сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Кореновскому району Александр Тихонов.
Трагедия произошла около 23:30.
"26-летний водитель, управляя грузовым автомобилем "Вольво", на проезжей части допустил наезд на двух пешеходов, которые осуществляли погрузку мотоцикла в прицеп легкового автомобиля "Лада", - говорится в сообщении.
В результате ДТП один из пешеходов - 29-летний местный житель - погиб на месте аварии. Позже в медучреждении скончался второй - 31-летний мужчина.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее на автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших
На участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузов
Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере
 
Трасса М-4 "Дон"ДТППроисшествияНовостиГосавтоинспекция Кубани
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Киев готовит теракты и провокации с химикатами против РФ
12:57Мощные удары нанесены по Украине - что поражено
12:36Число погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человек
12:2616 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ
11:59ВСУ бьют по машинам и магазинам - 6 человек ранены в Херсонской области
11:49В Крыму ухудшается погода – объявлено экстренное предупреждение
11:47Как идет строительство объездной дороги в обход Алушты
11:40Смертельное ДТП на М-4 "Дон": на Кубани грузовик снес двух пешеходов
11:20Полярные сияния - будут ли видны в Крыму
11:09Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу
10:59На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины
10:46Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
10:37Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области
10:28Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав
10:20Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде
10:14В Крыму по горячим следам задержан мошенник из Краснодара
10:03Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену
09:51В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков
09:43"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть
09:33На нефтебазе под Тихорецком ликвидировали открытое горение
Лента новостейМолния