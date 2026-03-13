https://crimea.ria.ru/20260313/sem-chelovek-pogibli-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-penzenskoy-oblasti-1154300569.html
Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области
Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области
Семь человек погибли от отравления угарным в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T10:37
2026-03-13T10:37
2026-03-13T10:44
пензенская область
олег мельниченко
происшествия
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Семь человек погибли от отравления угарным в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.Трагедия произошла в пятницу в деревне Заречной.Губернатор добавил, что поручил оказать родственникам погибших всю необходимую помощь.24 февраля в Курске произошла подобная трагедия - четыре человека умерли, отравившись угарным газом в многоквартирном доме. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. 22 февраля двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом в селе Поворотное в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области
В Пензенской области семь человек погибли от отравления угарным газом в доме - губернатор
10:37 13.03.2026 (обновлено: 10:44 13.03.2026)