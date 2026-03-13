Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области

https://crimea.ria.ru/20260313/sem-chelovek-pogibli-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-penzenskoy-oblasti-1154300569.html

2026-03-13T10:37

2026-03-13T10:37

2026-03-13T10:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Семь человек погибли от отравления угарным в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.Трагедия произошла в пятницу в деревне Заречной.Губернатор добавил, что поручил оказать родственникам погибших всю необходимую помощь.24 февраля в Курске произошла подобная трагедия - четыре человека умерли, отравившись угарным газом в многоквартирном доме. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. 22 февраля двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом в селе Поворотное в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

