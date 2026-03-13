Рейтинг@Mail.ru
Россиянин Алексей Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/rossiyanin-aleksey-bugaev-vzyal-bronzu-v-gigantskom-slalome-na-paralimpiade-1154315422.html
Россиянин Алексей Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде
Россиянин Алексей Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Россиянин Алексей Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T16:30
2026-03-13T16:30
спорт
паралимпийский спорт
новости
россия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154315307_0:8:1020:582_1920x0_80_0_0_8862c057cbd80666b4866493785a8bb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии.Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по итогам двух попыток показал время 2 минуты 11,14 секунды. Первое место занял француз Артур Боше (2.07,76). Вторым стал швейцарец Робин Кюш (2.09,72).Эта медаль стала восьмой для сборной России на Паралимпиаде в Италии. Всего в активе команды четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.Бугаеву 28 лет. Он является четырехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие всего шестеро россиян. Россия пока на четвертом месте, Первое - у США, второе - у Китая. Для сравнения - США представляют 219 спортсменов (109 мужчин и 110 женщин). Китай — 282 (124 мужчины и 158 женщин).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
италия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154315307_119:0:903:588_1920x0_80_0_0_fa61bdc386245d6dfe64ac113723863d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, паралимпийский спорт, новости, россия, италия
Россиянин Алексей Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Горнолыжник Бугаев занял третье место в гигантском слаломе на Паралимпиаде

16:30 13.03.2026
 
© RTРоссийский горнолыжник Алексей Бугаев
Российский горнолыжник Алексей Бугаев
© RT
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по итогам двух попыток показал время 2 минуты 11,14 секунды. Первое место занял француз Артур Боше (2.07,76). Вторым стал швейцарец Робин Кюш (2.09,72).
Эта медаль стала восьмой для сборной России на Паралимпиаде в Италии. Всего в активе команды четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.
Бугаеву 28 лет. Он является четырехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие всего шестеро россиян. Россия пока на четвертом месте, Первое - у США, второе - у Китая. Для сравнения - США представляют 219 спортсменов (109 мужчин и 110 женщин). Китай — 282 (124 мужчины и 158 женщин).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СпортПаралимпийский спортНовостиРоссияИталия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Решение об открытии пляжей в Анапе примут в Роспотребнадзоре
16:53В Ялте завели дело на чиновника за земельные махинации
16:46В Чили произошло мощное землетрясение
16:37Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску
16:30Россиянин Алексей Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде
16:22Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ
16:11Раздраженный звуком питбайка выстрелил в глаз ребенку на Ставрополье
16:02В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца
15:43В центре Симферополя 16 марта ограничат движение
15:31Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
15:26Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессии
15:17Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час
15:15Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд
14:52В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов
14:27В Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб
14:20ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое
14:08Киев ежедневно теряет одного боевика в минуту на фронтах СВО
14:05У Крымского моста выросла очередь
13:59На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка
13:51Путин на Совбезе поднял вопрос защиты критически важной инфраструктуры
Лента новостейМолния