Россиянин Алексей Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Россиянин Алексей Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде

2026-03-13T16:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии.Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по итогам двух попыток показал время 2 минуты 11,14 секунды. Первое место занял француз Артур Боше (2.07,76). Вторым стал швейцарец Робин Кюш (2.09,72).Эта медаль стала восьмой для сборной России на Паралимпиаде в Италии. Всего в активе команды четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.Бугаеву 28 лет. Он является четырехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие всего шестеро россиян. Россия пока на четвертом месте, Первое - у США, второе - у Китая. Для сравнения - США представляют 219 спортсменов (109 мужчин и 110 женщин). Китай — 282 (124 мужчины и 158 женщин).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

