Рейтинг@Mail.ru
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/rossiyane-vybirayut-yaltu-dlya-otdykha-v-apartamentakh-v-marte--tseny-1154282307.html
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T06:44
2026-03-13T06:44
крым
новости крыма
ялта
отдых в крыму
крым курортный
внутренний туризм
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520663_0:197:722:603_1920x0_80_0_0_7d437152cf47aa7eb664400abc8b1f3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость аренды апартаментов в Москве составляет 5060, в Питере – 3690, в Краснодаре – 3297 рублей.Курортная столица Крыма оказалась на десятой строчке рейтинга. Средняя стоимость суточного размещения в Ялте – 3667 рублей. Уточняется, что чаще всего россияне бронируют ялтинские апартаменты сроком на три дня.Также в топ-направлений вошли Сочи, со средней ценой за размещение в 3835 рублей за сутки, Казань, где средний чек равняется 4089 рублям, Калининград – 4054, Нижний Новгород – 4390 рублей, Кисловодск – 3688, Пятигорск – 3382 рубля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоитРоссияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в мартеВлюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520663_0:210:722:752_1920x0_80_0_0_04e1f572a51d4f8b3277485a8c7b68df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ялта, отдых в крыму, крым курортный, внутренний туризм, туризм в крыму
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены

Ялта вошла в топ-10 направлений для бронирования апартаментов в марте

06:44 13.03.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте оказалась Москва с 12% бронирований марта, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Краснодар – 10% и 5% бронирований соответственно", – выяснили аналитики платформы.

Средняя стоимость аренды апартаментов в Москве составляет 5060, в Питере – 3690, в Краснодаре – 3297 рублей.
Курортная столица Крыма оказалась на десятой строчке рейтинга. Средняя стоимость суточного размещения в Ялте – 3667 рублей. Уточняется, что чаще всего россияне бронируют ялтинские апартаменты сроком на три дня.
Также в топ-направлений вошли Сочи, со средней ценой за размещение в 3835 рублей за сутки, Казань, где средний чек равняется 4089 рублям, Калининград – 4054, Нижний Новгород – 4390 рублей, Кисловодск – 3688, Пятигорск – 3382 рубля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит
Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте
Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
 
КрымНовости КрымаЯлтаОтдых в КрымуКрым курортныйВнутренний туризмТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:44Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены
06:33В Севастополе отменили воздушную тревогу
06:15США частично сняли ограничения на российскую нефть
05:54Обломки дрона упали на дорогу в Краснодаре
05:43Воздушная тревога в Севастополе звучит с ночи: сбиты еще 3 воздушные цели
00:01Апрельское тепло в марте: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 марта
23:11Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ
22:21Метеорит возле Крымского моста и атаки ВСУ на "Турецкий поток": главное
22:09"Топить Зеленского": чем может обернуться публичный призыв Орбана к семье
21:52Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД
21:31В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА
21:07Воздушная тревога в Севастополе отменена
21:0130 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ
20:48Как надолго в Крым пришло тепло
20:32"Работа из интернета": в Крыму поймали пособника аферистов
20:12В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:11Скифское золото из Крыма стало политическим заложником
19:54"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии
19:31Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать
Лента новостейМолния