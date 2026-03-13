https://crimea.ria.ru/20260313/rossiyane-vybirayut-yaltu-dlya-otdykha-v-apartamentakh-v-marte--tseny-1154282307.html

Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 13.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость аренды апартаментов в Москве составляет 5060, в Питере – 3690, в Краснодаре – 3297 рублей.Курортная столица Крыма оказалась на десятой строчке рейтинга. Средняя стоимость суточного размещения в Ялте – 3667 рублей. Уточняется, что чаще всего россияне бронируют ялтинские апартаменты сроком на три дня.Также в топ-направлений вошли Сочи, со средней ценой за размещение в 3835 рублей за сутки, Казань, где средний чек равняется 4089 рублям, Калининград – 4054, Нижний Новгород – 4390 рублей, Кисловодск – 3688, Пятигорск – 3382 рубля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоитРоссияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в мартеВлюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях

