https://crimea.ria.ru/20260313/rossiya-gorditsya-krymchanami--peskov-1154306813.html
Россия гордится крымчанами – Песков
Россия гордится крымчанами – Песков - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Россия гордится крымчанами – Песков
Россия гордится жителями Крыма и Севастополя, которые в рамках международного голосования использовали свое право и стали неотъемлемой частью страны. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T13:27
2026-03-13T13:27
2026-03-13T13:27
крым
россия
севастополь
дмитрий песков
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111399/88/1113998842_0:226:2838:1822_1920x0_80_0_0_b21752bbd8bbc504178128dec4840895.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия гордится жителями Крыма и Севастополя, которые в рамках международного голосования использовали свое право и стали неотъемлемой частью страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью изданию Politico Владимир Зеленский ранее заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Он подчеркнул, что сейчас Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России.В пятницу председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что попытки делить людей на сорта выдают во Владимире Зеленском обыкновенного фашиста.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым никогда из России не уходил": Георгий Мурадов о Крымской веснеВ Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с РоссиейИскусство во всем: новые выставки в МИА "Россия сегодня" в Крыму
крым
россия
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111399/88/1113998842_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_1ac2c73a5c8c4f6a9a641f87652c8681.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, россия, севастополь, дмитрий песков, политика, новости
Россия гордится крымчанами – Песков
Россия гордится жителями Крыма и Севастополя – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия гордится жителями Крыма и Севастополя, которые в рамках международного голосования использовали свое право и стали неотъемлемой частью страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью изданию Politico Владимир Зеленский ранее заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
"Мы всех призываем все-таки вспомнить о всем населении Крыма, которое абсолютно в рамках международного законодательства проголосовало за воссоединение с Российской Федерацией. И мы гордимся этими людьми, эти люди – граждане Российской Федерации", - цитирует Пескова РИА Новости.
Он подчеркнул, что сейчас Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России.
В пятницу председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что попытки делить людей на сорта выдают во Владимире Зеленском обыкновенного фашиста
.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: