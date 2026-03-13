https://crimea.ria.ru/20260313/rossiya-gorditsya-krymchanami--peskov-1154306813.html

Россия гордится крымчанами – Песков

Россия гордится крымчанами – Песков

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Россия гордится жителями Крыма и Севастополя, которые в рамках международного голосования использовали свое право и стали неотъемлемой частью страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью изданию Politico Владимир Зеленский ранее заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Он подчеркнул, что сейчас Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России.В пятницу председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что попытки делить людей на сорта выдают во Владимире Зеленском обыкновенного фашиста.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым никогда из России не уходил": Георгий Мурадов о Крымской веснеВ Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с РоссиейИскусство во всем: новые выставки в МИА "Россия сегодня" в Крыму

