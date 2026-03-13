https://crimea.ria.ru/20260313/retsidivist-iz-yalty-poluchil-18-let-strogacha-za-gosizmenu-1154301033.html

Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 32-летний ранее судимый житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, являясь противником спецоперации, фигурант в середине 2023 года вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Украины и сообщил о своей готовности помогать в деятельности против России.Как сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчина был задержан сотрудниками ведомства. Следственным отделом УФСБ в его отношении было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о госизмене.Суд с учетом позиции государственного обвинителя и ранее имеющейся судимости приговорил мужчину к 18 годам и 20 дням исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизменуЖитель Крыма получил 20 лет колонии за госизменуКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники

