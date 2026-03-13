Рейтинг@Mail.ru
Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/retsidivist-iz-yalty-poluchil-18-let-strogacha-za-gosizmenu-1154301033.html
Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
32-летний ранее судимый житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T10:46
2026-03-13T10:46
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
прокуратура республики крым
видео
госизмена
ялта
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154300916_0:47:1126:680_1920x0_80_0_0_5b9310d4c6c4c3f3e04bbaa7beec5e80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 32-летний ранее судимый житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, являясь противником спецоперации, фигурант в середине 2023 года вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Украины и сообщил о своей готовности помогать в деятельности против России.Как сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчина был задержан сотрудниками ведомства. Следственным отделом УФСБ в его отношении было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о госизмене.Суд с учетом позиции государственного обвинителя и ранее имеющейся судимости приговорил мужчину к 18 годам и 20 дням исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизменуЖитель Крыма получил 20 лет колонии за госизменуКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154300916_79:0:1047:726_1920x0_80_0_0_2a6900080eda4680eafddbec7fe36882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым, видео, госизмена, ялта, крым, новости крыма, видео
Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену

Рецидивист из Ялты получил 18 лет за сбор информации о военных РФ для Киева

10:46 13.03.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 32-летний ранее судимый житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, являясь противником спецоперации, фигурант в середине 2023 года вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Украины и сообщил о своей готовности помогать в деятельности против России.

"В ноябре 2023 года он получил задание, согласно которому должен был предоставить сведения о размещении вооружения и военной техники в Севастополе. Молодой человек осуществил видеосъемку и зарисовал схемы размещения военных кораблей, информацию направил представителю иностранного государства", –рассказали в прокуратуре.

Как сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчина был задержан сотрудниками ведомства. Следственным отделом УФСБ в его отношении было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о госизмене.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя и ранее имеющейся судимости приговорил мужчину к 18 годам и 20 дням исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену
Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену
Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
 
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюПрокуратура Республики КрымВидеоГосизменаЯлтаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Полярные сияния - будут ли видны в Крыму
11:09Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу
10:59На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины
10:46Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
10:37Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области
10:28Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав
10:20Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде
10:14В Крыму по горячим следам задержан мошенник из Краснодара
10:03Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену
09:51В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков
09:43"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть
09:33На нефтебазе под Тихорецком ликвидировали открытое горение
09:11Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных
09:01Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури
08:42Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях
08:37Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым
08:12Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше
07:50Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома
07:28100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
07:10Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы
Лента новостейМолния