https://crimea.ria.ru/20260313/retsidivist-iz-yalty-poluchil-18-let-strogacha-za-gosizmenu-1154301033.html
Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
32-летний ранее судимый житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T10:46
2026-03-13T10:46
2026-03-13T10:46
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
прокуратура республики крым
видео
госизмена
ялта
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154300916_0:47:1126:680_1920x0_80_0_0_5b9310d4c6c4c3f3e04bbaa7beec5e80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 32-летний ранее судимый житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, являясь противником спецоперации, фигурант в середине 2023 года вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Украины и сообщил о своей готовности помогать в деятельности против России.Как сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчина был задержан сотрудниками ведомства. Следственным отделом УФСБ в его отношении было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о госизмене.Суд с учетом позиции государственного обвинителя и ранее имеющейся судимости приговорил мужчину к 18 годам и 20 дням исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизменуЖитель Крыма получил 20 лет колонии за госизменуКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154300916_79:0:1047:726_1920x0_80_0_0_2a6900080eda4680eafddbec7fe36882.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым, видео, госизмена, ялта, крым, новости крыма, видео
Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
Рецидивист из Ялты получил 18 лет за сбор информации о военных РФ для Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 32-летний ранее судимый житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, являясь противником спецоперации, фигурант в середине 2023 года вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Украины и сообщил о своей готовности помогать в деятельности против России.
"В ноябре 2023 года он получил задание, согласно которому должен был предоставить сведения о размещении вооружения и военной техники в Севастополе. Молодой человек осуществил видеосъемку и зарисовал схемы размещения военных кораблей, информацию направил представителю иностранного государства", –рассказали в прокуратуре.
Как сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчина был задержан сотрудниками ведомства. Следственным отделом УФСБ в его отношении было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о госизмене.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя и ранее имеющейся судимости приговорил мужчину к 18 годам и 20 дням исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: