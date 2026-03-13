Решение об открытии пляжей в Анапе примут в Роспотребнадзоре
Решение по пляжному сезону в Анапе примут по результатам исследований Роспотребнадзора
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий ЧС в Керченском проливе
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Решение о формате организации пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края примут специалисты Роспотребнадзора по итогам проведенных исследований. Такое заявление сделали в правительстве России в ходе заседания комиссии под председательством вице-премьера РФ Виталия Савельева по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.
"Сейчас специалисты Роспотребнадзора изучают взятые на участке пробы. На основании их заключения комиссия рассмотрит эффективность этого способа восстановления и возможность тиражирования его на другие пострадавшие пляжи", – сообщил Виталий Савельев.
Окончательное решение о формате организации пляжного сезона в 2026 году в Анапе и Темрюкском районе будет принято по итогам проведенных анализов. Исследования морской воды, проводимые Роспотребнадзором с начала этого года, отклонений от нормативов не выявили, уточнили в правительстве РФ.
Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. За прошедшую неделю новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано.
"С момента ЧС собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Очищено более трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот более 181 тысяч тонн загрязненного песка и грунта", – добавили в сообщении.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Читайте также на РИА Новости Крым: