Решение об открытии пляжей в Анапе примут в Роспотребнадзоре

Решение об открытии пляжей в Анапе примут в Роспотребнадзоре - РИА Новости Крым, 13.03.2026

Решение об открытии пляжей в Анапе примут в Роспотребнадзоре

Решение о формате организации пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края примут специалисты Роспотребнадзора по итогам проведенных... РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T17:02

2026-03-13T17:02

2026-03-13T17:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Решение о формате организации пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края примут специалисты Роспотребнадзора по итогам проведенных исследований. Такое заявление сделали в правительстве России в ходе заседания комиссии под председательством вице-премьера РФ Виталия Савельева по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.Окончательное решение о формате организации пляжного сезона в 2026 году в Анапе и Темрюкском районе будет принято по итогам проведенных анализов. Исследования морской воды, проводимые Роспотребнадзором с начала этого года, отклонений от нормативов не выявили, уточнили в правительстве РФ.Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. За прошедшую неделю новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом пескаВ Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали

