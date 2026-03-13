Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу

https://crimea.ria.ru/20260313/razmer-imeet-znachenie---v-rossii-poyavilsya-gost-na-aziatskuyu-lapshu-1154300616.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт впервые разработал ГОСТ на крахмальную азиатскую лапшу фунчозу, в числе требований - длина изделия должна быть не больше 70 сантиметров, пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.ГОСТ вступит в силу в сентябре этого года. Новым стандартом обозначено, что фунчоза — это лапша, которую делают из кукурузного или картофельного крахмала, на вид это длинные нитеобразные изделия с округлой формой поперечного сечения.При этом, гостовская "стеклянная" лапша не должна быть длиннее 70 сантиметров. Массовая доля влаги в лапше должна быть до 12%. Слипаться или терять форму после обработки кипятком такая лапша не должна.Цвет лапши, изготовленной из кукурузного крахмала, должен быть белым с сероватым оттенком, а из картофельного - кремовым. На ощупь она должна быть гладкой, однако допускается незначительная шероховатость.Посторонние запахи, в том числе запахи и привкусы плесени, затхлости и прогорклости, не допускаются, добавили в ведомстве.Ранее Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года. Также сообщалось, что в 2027 году в России появятся новые стандарты пива. А вот новые стандарты для бананов уже действуют в России с 1 марта - теперь длина плода должна будет составлять не менее 14 сантиметров, в одной кисти их должно быть не менее трех штук, а сами плоды иметь презентабельный вид.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такое впервые: в России приняли ГОСТ на парикмахерские услуги для детейВ России с апреля вводят ГОСТ на маникюрВ России вводят новый ГОСТ на карандаши
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт впервые разработал ГОСТ на крахмальную азиатскую лапшу фунчозу, в числе требований - длина изделия должна быть не больше 70 сантиметров, пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.
ГОСТ вступит в силу в сентябре этого года.
"Несмотря на то, что крахмальная лапша давно присутствует на российском рынке, ГОСТа на эту продукцию не было. Действующий ГОСТ на макаронные изделия распространяется исключительно на продукцию, изготавливаемую из пшеничной муки", - уточнили в Росстандарте.
Новым стандартом обозначено, что фунчоза — это лапша, которую делают из кукурузного или картофельного крахмала, на вид это длинные нитеобразные изделия с округлой формой поперечного сечения.
При этом, гостовская "стеклянная" лапша не должна быть длиннее 70 сантиметров. Массовая доля влаги в лапше должна быть до 12%. Слипаться или терять форму после обработки кипятком такая лапша не должна.
Цвет лапши, изготовленной из кукурузного крахмала, должен быть белым с сероватым оттенком, а из картофельного - кремовым. На ощупь она должна быть гладкой, однако допускается незначительная шероховатость.
Посторонние запахи, в том числе запахи и привкусы плесени, затхлости и прогорклости, не допускаются, добавили в ведомстве.
Ранее Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог
. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года. Также сообщалось, что в 2027 году в России появятся новые стандарты пива
. А вот новые стандарты для бананов
уже действуют в России с 1 марта - теперь длина плода должна будет составлять не менее 14 сантиметров, в одной кисти их должно быть не менее трех штук, а сами плоды иметь презентабельный вид.
