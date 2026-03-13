https://crimea.ria.ru/20260313/razmer-imeet-znachenie---v-rossii-poyavilsya-gost-na-aziatskuyu-lapshu-1154300616.html

Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт впервые разработал ГОСТ на крахмальную азиатскую лапшу фунчозу, в числе требований - длина изделия должна быть не больше 70 сантиметров, пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.ГОСТ вступит в силу в сентябре этого года. Новым стандартом обозначено, что фунчоза — это лапша, которую делают из кукурузного или картофельного крахмала, на вид это длинные нитеобразные изделия с округлой формой поперечного сечения.При этом, гостовская "стеклянная" лапша не должна быть длиннее 70 сантиметров. Массовая доля влаги в лапше должна быть до 12%. Слипаться или терять форму после обработки кипятком такая лапша не должна.Цвет лапши, изготовленной из кукурузного крахмала, должен быть белым с сероватым оттенком, а из картофельного - кремовым. На ощупь она должна быть гладкой, однако допускается незначительная шероховатость.Посторонние запахи, в том числе запахи и привкусы плесени, затхлости и прогорклости, не допускаются, добавили в ведомстве.Ранее Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года. Также сообщалось, что в 2027 году в России появятся новые стандарты пива. А вот новые стандарты для бананов уже действуют в России с 1 марта - теперь длина плода должна будет составлять не менее 14 сантиметров, в одной кисти их должно быть не менее трех штук, а сами плоды иметь презентабельный вид.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такое впервые: в России приняли ГОСТ на парикмахерские услуги для детейВ России с апреля вводят ГОСТ на маникюрВ России вводят новый ГОСТ на карандаши

