Рейтинг@Mail.ru
Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/razmer-imeet-znachenie---v-rossii-poyavilsya-gost-na-aziatskuyu-lapshu-1154300616.html
Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу
Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу
Росстандарт впервые разработал ГОСТ на крахмальную азиатскую лапшу фунчозу, в числе требований - длина изделия должна быть не больше 70 сантиметров, пишет РИА... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T11:09
2026-03-13T11:09
гост
продукты
россия
новости
качество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133867809_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2d84f7a3816a5d870b799e76a2a85548.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт впервые разработал ГОСТ на крахмальную азиатскую лапшу фунчозу, в числе требований - длина изделия должна быть не больше 70 сантиметров, пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.ГОСТ вступит в силу в сентябре этого года. Новым стандартом обозначено, что фунчоза — это лапша, которую делают из кукурузного или картофельного крахмала, на вид это длинные нитеобразные изделия с округлой формой поперечного сечения.При этом, гостовская "стеклянная" лапша не должна быть длиннее 70 сантиметров. Массовая доля влаги в лапше должна быть до 12%. Слипаться или терять форму после обработки кипятком такая лапша не должна.Цвет лапши, изготовленной из кукурузного крахмала, должен быть белым с сероватым оттенком, а из картофельного - кремовым. На ощупь она должна быть гладкой, однако допускается незначительная шероховатость.Посторонние запахи, в том числе запахи и привкусы плесени, затхлости и прогорклости, не допускаются, добавили в ведомстве.Ранее Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года. Также сообщалось, что в 2027 году в России появятся новые стандарты пива. А вот новые стандарты для бананов уже действуют в России с 1 марта - теперь длина плода должна будет составлять не менее 14 сантиметров, в одной кисти их должно быть не менее трех штук, а сами плоды иметь презентабельный вид.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Такое впервые: в России приняли ГОСТ на парикмахерские услуги для детейВ России с апреля вводят ГОСТ на маникюрВ России вводят новый ГОСТ на карандаши
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133867809_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_01fad2b1f6bcb6c6ad40b62b629bddd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гост, продукты, россия, новости, качество
Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу

В России впервые разработали ГОСТ на фунчозу

11:09 13.03.2026
 
© Анна ПетроваФунчоза с овощами
Фунчоза с овощами
© Анна Петрова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт впервые разработал ГОСТ на крахмальную азиатскую лапшу фунчозу, в числе требований - длина изделия должна быть не больше 70 сантиметров, пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.
ГОСТ вступит в силу в сентябре этого года.
"Несмотря на то, что крахмальная лапша давно присутствует на российском рынке, ГОСТа на эту продукцию не было. Действующий ГОСТ на макаронные изделия распространяется исключительно на продукцию, изготавливаемую из пшеничной муки", - уточнили в Росстандарте.
Новым стандартом обозначено, что фунчоза — это лапша, которую делают из кукурузного или картофельного крахмала, на вид это длинные нитеобразные изделия с округлой формой поперечного сечения.
При этом, гостовская "стеклянная" лапша не должна быть длиннее 70 сантиметров. Массовая доля влаги в лапше должна быть до 12%. Слипаться или терять форму после обработки кипятком такая лапша не должна.
Цвет лапши, изготовленной из кукурузного крахмала, должен быть белым с сероватым оттенком, а из картофельного - кремовым. На ощупь она должна быть гладкой, однако допускается незначительная шероховатость.
Посторонние запахи, в том числе запахи и привкусы плесени, затхлости и прогорклости, не допускаются, добавили в ведомстве.
Ранее Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года. Также сообщалось, что в 2027 году в России появятся новые стандарты пива. А вот новые стандарты для бананов уже действуют в России с 1 марта - теперь длина плода должна будет составлять не менее 14 сантиметров, в одной кисти их должно быть не менее трех штук, а сами плоды иметь презентабельный вид.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Такое впервые: в России приняли ГОСТ на парикмахерские услуги для детей
В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр
В России вводят новый ГОСТ на карандаши
 
ГОСТПродуктыРоссияНовостиКачество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Полярные сияния - будут ли видны в Крыму
11:09Размер имеет значение - в России появился ГОСТ на азиатскую лапшу
10:59На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины
10:46Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену
10:37Семь человек погибли от отравления угарным газом в Пензенской области
10:28Атаки ВСУ на Севастополь - прокуратура контролирует соблюдение прав
10:20Тело второго пропавшего подростка обнаружили в Звенигороде
10:14В Крыму по горячим следам задержан мошенник из Краснодара
10:03Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену
09:51В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3 и еще 70 толчков
09:43"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть
09:33На нефтебазе под Тихорецком ликвидировали открытое горение
09:11Звонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военных
09:01Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури
08:42Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях
08:37Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым
08:12Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше
07:50Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома
07:28100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
07:10Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы
Лента новостейМолния