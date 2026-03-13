Раздраженный звуком питбайка выстрелил в глаз ребенку на Ставрополье

https://crimea.ria.ru/20260313/razdrazhennyy-zvukom-pitbayka-vystrelil-v-glaz-rebenku-na-stavropole-1154314755.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае 58-летний местный житель выстрелил в детей на питбайке и попал в глаз 11-летнему мальчику. Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.Инцидент произошел 9 марта на хуторе Курганный. Мужчина, высунувшись в окно своего дома, выстрелил из пневматической винтовки с прицелом, в голову 11-летнего мальчика, который проезжал с другом на питбайке. Пуля попала в левый глаз ребенка. Он остался жив благодаря своевременно оказанной медпомощи. Второй ребенок не пострадал, рассказали в ведомстве.Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина спрятал винтовку в сарае, где ее позже обнаружили правоохранители.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанный подозревается в покушении на убийство малолетнего, а также в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, добавили в СК, уточнив, что следствие продолжается.Ранее сообщалось, что пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику, по предварительной информации, из пневматического оружия во время урока английского языка в Верхней Пышме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае 58-летний местный житель выстрелил в детей на питбайке и попал в глаз 11-летнему мальчику. Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Инцидент произошел 9 марта на хуторе Курганный. Мужчина, высунувшись в окно своего дома, выстрелил из пневматической винтовки с прицелом, в голову 11-летнего мальчика, который проезжал с другом на питбайке. Пуля попала в левый глаз ребенка. Он остался жив благодаря своевременно оказанной медпомощи. Второй ребенок не пострадал, рассказали в ведомстве.
Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина спрятал винтовку в сарае, где ее позже обнаружили правоохранители.
"Следователем СК России фигурант задержан. В ходе допроса он пояснил, что причиной противоправных действий стало раздражение от звуков проезжающего транспортного средства. По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанный подозревается в покушении на убийство малолетнего, а также в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, добавили в СК, уточнив, что следствие продолжается.
Ранее сообщалось
, что пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику, по предварительной информации, из пневматического оружия во время урока английского языка в Верхней Пышме.
