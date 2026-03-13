https://crimea.ria.ru/20260313/razdrazhennyy-zvukom-pitbayka-vystrelil-v-glaz-rebenku-na-stavropole-1154314755.html

Раздраженный звуком питбайка выстрелил в глаз ребенку на Ставрополье

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае 58-летний местный житель выстрелил в детей на питбайке и попал в глаз 11-летнему мальчику. Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.Инцидент произошел 9 марта на хуторе Курганный. Мужчина, высунувшись в окно своего дома, выстрелил из пневматической винтовки с прицелом, в голову 11-летнего мальчика, который проезжал с другом на питбайке. Пуля попала в левый глаз ребенка. Он остался жив благодаря своевременно оказанной медпомощи. Второй ребенок не пострадал, рассказали в ведомстве.Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина спрятал винтовку в сарае, где ее позже обнаружили правоохранители.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанный подозревается в покушении на убийство малолетнего, а также в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, добавили в СК, уточнив, что следствие продолжается.Ранее сообщалось, что пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику, по предварительной информации, из пневматического оружия во время урока английского языка в Верхней Пышме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяцаПри стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности

