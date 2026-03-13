Рейтинг@Mail.ru
Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену
Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену
Двое россиян пойдут под суд по статье о госизмене за передачу Киеву данных о российских военных объектах. Как сообщили в пятницу в Центре общественных связей... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T10:03
2026-03-13T10:03
россия
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Двое россиян пойдут под суд по статье о госизмене за передачу Киеву данных о российских военных объектах. Как сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России, злоумышленникам грозят пожизненные сроки.По данным ФСБ, фигуранты в интернете инициативно установили контакт с представителями Главного управления военной разведки Украины и по заданию кураторов собирали сведения о военных объектах и местах дислокации войсковых частей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в судеСевастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военногоСиловики задержали 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену
россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена
Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену

Двоим россиянам грозит пожизненный срок за работу на ГУР и госизмену – ФСБ

10:03 13.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Двое россиян пойдут под суд по статье о госизмене за передачу Киеву данных о российских военных объектах. Как сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России, злоумышленникам грозят пожизненные сроки.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской и Тверской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены", – цитирует сообщение РИА Новости.
По данным ФСБ, фигуранты в интернете инициативно установили контакт с представителями Главного управления военной разведки Украины и по заданию кураторов собирали сведения о военных объектах и местах дислокации войсковых частей.
"Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", – констатировали в ФСБ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
Севастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военного
Силовики задержали 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену
 
РоссияНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Госизмена
 
