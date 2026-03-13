https://crimea.ria.ru/20260313/rabotali-na-gur-ukrainy--dvoim-rossiyanam-grozit-pozhiznennoe-za-gosizmenu-1154299751.html
Работали на ГУР Украины – двоим россиянам грозит пожизненное за госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Двое россиян пойдут под суд по статье о госизмене за передачу Киеву данных о российских военных объектах. Как сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России, злоумышленникам грозят пожизненные сроки.По данным ФСБ, фигуранты в интернете инициативно установили контакт с представителями Главного управления военной разведки Украины и по заданию кураторов собирали сведения о военных объектах и местах дислокации войсковых частей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в судеСевастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военногоСиловики задержали 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену
