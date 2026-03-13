https://crimea.ria.ru/20260313/putin-na-sovbeze-podnyal-vopros-zaschity-kriticheski-vazhnoy-infrastruktury-1154307955.html

Путин на Совбезе поднял вопрос защиты критически важной инфраструктуры

Путин на Совбезе поднял вопрос защиты критически важной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 13.03.2026

Путин на Совбезе поднял вопрос защиты критически важной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.Выступить с соответствующими докладами Путин попросил вице-премьеров Александра Новака и Виталия Савельева, а также министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Президент России Владимир Путин ранее поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты критически важных объектов, заявлял ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: нужно использовать все инструменты для обеспечения безопасности РФРезервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МОРоссия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин

