Путин на Совбезе поднял вопрос защиты критически важной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 13.03.2026
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
безопасность
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.Выступить с соответствующими докладами Путин попросил вице-премьеров Александра Новака и Виталия Савельева, а также министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Президент России Владимир Путин ранее поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты критически важных объектов, заявлял ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
россия
Путин с членами Совбеза обсудил безопасность критически важных объектов – Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры", - сказал президент России, открывая совещание.
Выступить с соответствующими докладами Путин попросил вице-премьеров Александра Новака и Виталия Савельева, а также министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.
В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Президент России Владимир Путин ранее поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты критически важных объектов
, заявлял ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
