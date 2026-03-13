https://crimea.ria.ru/20260313/pravnuchka-khruscheva-priznana-inoagentom-1154325152.html

Правнучка Хрущева признана иноагентом

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов правнучку советского лидера Никиты Хрущева – Нину Львовну Хрущеву*. РИА Новости Крым, 13.03.2026

новости

иноагенты

россия

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154325014_0:0:1203:677_1920x0_80_0_0_47f57eaa36b6c44e9f818eac0b3ab2ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов правнучку советского лидера Никиты Хрущева – Нину Львовну Хрущеву*.Отмечается, что Нина Хрущева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. А также принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником.Сейчас Хрущева проживает за пределами России.Ранее блогера-иноагента Илью Варламова* внесли в список террористов и экстремистов. Мещанский суд Москвы приговорил блогера к восьми годам колонии и штрафу в размере 99 миллионов рублей за распространение фейков о российской армии и нарушения законодательства об иноагентах. На данный момент Варламов* находится за рубежом, объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Признан иностранным агентом в России* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

