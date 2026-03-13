Правнучка Хрущева признана иноагентом - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Правнучка Хрущева признана иноагентом
Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов правнучку советского лидера Никиты Хрущева – Нину Львовну Хрущеву*. РИА Новости Крым, 13.03.2026
Правнучка Хрущева признана иноагентом

© CC BY-SA 2.0 / Brookings Institution / Paul Morigi / Nina KhrushchevaНина Хрущева*. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов правнучку советского лидера Никиты Хрущева – Нину Львовну Хрущеву*.

"13 марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.В. Журавская*, А.В. Нестеренко*, С.Э. Резник*, Н.Л.Хрущева*, а также В.В. Штепа*", - говорится на сайте Минюста.

Отмечается, что Нина Хрущева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. А также принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником.
Сейчас Хрущева проживает за пределами России.
Ранее блогера-иноагента Илью Варламова* внесли в список террористов и экстремистов. Мещанский суд Москвы приговорил блогера к восьми годам колонии и штрафу в размере 99 миллионов рублей за распространение фейков о российской армии и нарушения законодательства об иноагентах. На данный момент Варламов* находится за рубежом, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
* Признан иностранным агентом в России
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
