https://crimea.ria.ru/20260313/pravnuchka-khruscheva-priznana-inoagentom-1154325152.html
Правнучка Хрущева признана иноагентом
Правнучка Хрущева признана иноагентом - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Правнучка Хрущева признана иноагентом
Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов правнучку советского лидера Никиты Хрущева – Нину Львовну Хрущеву*. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T17:53
2026-03-13T17:53
2026-03-13T17:53
новости
иноагенты
россия
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154325014_0:0:1203:677_1920x0_80_0_0_47f57eaa36b6c44e9f818eac0b3ab2ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов правнучку советского лидера Никиты Хрущева – Нину Львовну Хрущеву*.Отмечается, что Нина Хрущева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. А также принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником.Сейчас Хрущева проживает за пределами России.Ранее блогера-иноагента Илью Варламова* внесли в список террористов и экстремистов. Мещанский суд Москвы приговорил блогера к восьми годам колонии и штрафу в размере 99 миллионов рублей за распространение фейков о российской армии и нарушения законодательства об иноагентах. На данный момент Варламов* находится за рубежом, объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Признан иностранным агентом в России* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Галкина* объявили иноагентомЗапрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативыИнициатива Крыма по иноагентам отправлена в Госдуму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154325014_67:0:1150:812_1920x0_80_0_0_e1034c4d8d964532be2abdd44abbd665.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, иноагенты, россия, в мире
Правнучка Хрущева признана иноагентом
Правнучку Хрущева внесли в реестр иноагентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов правнучку советского лидера Никиты Хрущева – Нину Львовну Хрущеву*.
"13 марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.В. Журавская*, А.В. Нестеренко*, С.Э. Резник*, Н.Л.Хрущева*, а также В.В. Штепа*", - говорится на сайте Минюста.
Отмечается, что Нина Хрущева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. А также принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником.
Сейчас Хрущева проживает за пределами России.
Ранее блогера-иноагента Илью Варламова* внесли
в список террористов и экстремистов. Мещанский суд Москвы приговорил
блогера к восьми годам колонии и штрафу в размере 99 миллионов рублей за распространение фейков о российской армии и нарушения законодательства об иноагентах. На данный момент Варламов* находится за рубежом, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
* Признан иностранным агентом в России
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
