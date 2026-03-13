Рейтинг@Mail.ru
Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/povliyaet-li-voyna-na-blizhnem-vostoke-na-turpotok-v-krym-1154288188.html
Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым
Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым
Крым готов к увеличению количества туристов, если они выберут это направление из-за конфликта, вспыхнувшего на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в эфире... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T08:37
2026-03-13T08:37
туризм в крыму
туризм
крым
ближний восток
мнения
игорь вахрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111625/87/1116258707_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_062e72ba03035b30578f9ff2a0715e8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым готов к увеличению количества туристов, если они выберут это направление из-за конфликта, вспыхнувшего на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Падение турпотока в данном направлении в этом году будет наблюдаться до 30%, считает Вахрушев, а это сразу же теряется около 40 млн туристов и убытки до 50 миллиардов долларов."Самые яркие направления, те же Арабские Эмираты и Дубай, фешенебельные курорты Саудовской Аравии, там падение до 80-70%, то есть очень серьезные. Прежде всего это показывает, что произошла структура изменения спроса на так называемые фешенебельные, дорогие элитные туры", - подчеркнул он.Доцент КФУ напомнил, что в 2025 году в элитном туристическом сегменте в Крыму был значительный рост – порядка 17%.И сейчас, по мнению эксперта, республика находится в устойчивой фазе развития туризма."Наши отельеры, наши туроператоры постепенно оттачивают свое мастерство на обслуживании вип-сегмента туриста. И те люди, которые переориентируются поехать в Крым, попробовать Крым после ближневосточных направлений, они уже столкнутся не с хаотичной системой в туризме по обслуживанию вип-клиента", – полагает Вахрушев.Гость студии выразил уверенность, что крымская туриндустрия достаточно подготовлена к увеличению этого туристического сегмента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем ВостокеСпрос на Крым на майские праздники растетРоссияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
крым
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111625/87/1116258707_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04705283f831d4c7c4a9da1f3a50a3ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму, туризм, крым, ближний восток, мнения, игорь вахрушев
Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым

Крым выдержит увеличение турпотока из-за кризиса на Ближнем Востоке – мнение эксперта

08:37 13.03.2026
 
© РИА Новости . Aleksei Malgavko / Перейти в фотобанкАртисты на открытии Японского сада на территории парка "Айвазовское" в Крыму
Артисты на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Aleksei Malgavko
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым готов к увеличению количества туристов, если они выберут это направление из-за конфликта, вспыхнувшего на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

"Ближневосточный кризис – это многоуровневый кризис… Основные события произошли буквально за несколько дней, но испортили репутацию во многих отношениях на многие годы вперед. Он (кризис – ред.) и экономический, и туристический, и геополитический", – пояснил Вахрушев.

Падение турпотока в данном направлении в этом году будет наблюдаться до 30%, считает Вахрушев, а это сразу же теряется около 40 млн туристов и убытки до 50 миллиардов долларов.
"Самые яркие направления, те же Арабские Эмираты и Дубай, фешенебельные курорты Саудовской Аравии, там падение до 80-70%, то есть очень серьезные. Прежде всего это показывает, что произошла структура изменения спроса на так называемые фешенебельные, дорогие элитные туры", - подчеркнул он.
Доцент КФУ напомнил, что в 2025 году в элитном туристическом сегменте в Крыму был значительный рост – порядка 17%.

"Темпы роста элитного туризма в Крыму превысили темпы роста в Сочи... Там порядка 15-14% был рост. А у нас 17%. Конечно, по объему мы еще отстаем от фешенебельных курортов в Сочи, но у нас идет достаточно хорошая тенденция роста", – обозначил он.

И сейчас, по мнению эксперта, республика находится в устойчивой фазе развития туризма.
"Наши отельеры, наши туроператоры постепенно оттачивают свое мастерство на обслуживании вип-сегмента туриста. И те люди, которые переориентируются поехать в Крым, попробовать Крым после ближневосточных направлений, они уже столкнутся не с хаотичной системой в туризме по обслуживанию вип-клиента", – полагает Вахрушев.
Гость студии выразил уверенность, что крымская туриндустрия достаточно подготовлена к увеличению этого туристического сегмента.

"Конечно, здесь нельзя скатиться в такую, не совсем легальную рекламу, пытаясь продавать Крым, как Дубай, или фешенебельные курорты Саудовской Аравии. Тут надо рекламировать все же Крым, как Крым, но с качественным и интересным обслуживанием и со своим определенным традиционным укладом крымского отдыха", – подытожил Игорь Вахрушев.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем Востоке
Спрос на Крым на майские праздники растет
Россияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
 
Туризм в КрымуТуризмКрымБлижний ВостокМненияИгорь Вахрушев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури
08:42Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях
08:37Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым
08:12Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше
07:50Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома
07:28100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
07:10Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы
06:44Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены
06:33В Севастополе отменили воздушную тревогу
06:15США частично сняли ограничения на российскую нефть
05:54Обломки дрона упали на дорогу в Краснодаре
05:43Воздушная тревога в Севастополе звучит с ночи: сбиты еще 3 воздушные цели
00:01Апрельское тепло в марте: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 марта
23:11Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ
22:21Метеорит возле Крымского моста и атаки ВСУ на "Турецкий поток": главное
22:09"Топить Зеленского": чем может обернуться публичный призыв Орбана к семье
21:52Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД
21:31В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА
21:07Воздушная тревога в Севастополе отменена
Лента новостейМолния