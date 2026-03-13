https://crimea.ria.ru/20260313/povliyaet-li-voyna-na-blizhnem-vostoke-na-turpotok-v-krym-1154288188.html

Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым готов к увеличению количества туристов, если они выберут это направление из-за конфликта, вспыхнувшего на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Падение турпотока в данном направлении в этом году будет наблюдаться до 30%, считает Вахрушев, а это сразу же теряется около 40 млн туристов и убытки до 50 миллиардов долларов."Самые яркие направления, те же Арабские Эмираты и Дубай, фешенебельные курорты Саудовской Аравии, там падение до 80-70%, то есть очень серьезные. Прежде всего это показывает, что произошла структура изменения спроса на так называемые фешенебельные, дорогие элитные туры", - подчеркнул он.Доцент КФУ напомнил, что в 2025 году в элитном туристическом сегменте в Крыму был значительный рост – порядка 17%.И сейчас, по мнению эксперта, республика находится в устойчивой фазе развития туризма."Наши отельеры, наши туроператоры постепенно оттачивают свое мастерство на обслуживании вип-сегмента туриста. И те люди, которые переориентируются поехать в Крым, попробовать Крым после ближневосточных направлений, они уже столкнутся не с хаотичной системой в туризме по обслуживанию вип-клиента", – полагает Вахрушев.Гость студии выразил уверенность, что крымская туриндустрия достаточно подготовлена к увеличению этого туристического сегмента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем ВостокеСпрос на Крым на майские праздники растетРоссияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города

