Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем ВостокеСпрос на Крым на майские праздники растетРоссияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
Крым выдержит увеличение турпотока из-за кризиса на Ближнем Востоке – мнение эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Крым готов к увеличению количества туристов, если они выберут это направление из-за конфликта, вспыхнувшего на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
"Ближневосточный кризис – это многоуровневый кризис… Основные события произошли буквально за несколько дней, но испортили репутацию во многих отношениях на многие годы вперед. Он (кризис – ред.) и экономический, и туристический, и геополитический", – пояснил Вахрушев.
Падение турпотока в данном направлении в этом году будет наблюдаться до 30%, считает Вахрушев, а это сразу же теряется около 40 млн туристов и убытки до 50 миллиардов долларов.
"Самые яркие направления, те же Арабские Эмираты и Дубай, фешенебельные курорты Саудовской Аравии, там падение до 80-70%, то есть очень серьезные. Прежде всего это показывает, что произошла структура изменения спроса на так называемые фешенебельные, дорогие элитные туры", - подчеркнул он.
Доцент КФУ напомнил, что в 2025 году в элитном туристическом сегменте в Крыму был значительный рост – порядка 17%.
"Темпы роста элитного туризма в Крыму превысили темпы роста в Сочи... Там порядка 15-14% был рост. А у нас 17%. Конечно, по объему мы еще отстаем от фешенебельных курортов в Сочи, но у нас идет достаточно хорошая тенденция роста", – обозначил он.
И сейчас, по мнению эксперта, республика находится в устойчивой фазе развития туризма.
"Наши отельеры, наши туроператоры постепенно оттачивают свое мастерство на обслуживании вип-сегмента туриста. И те люди, которые переориентируются поехать в Крым, попробовать Крым после ближневосточных направлений, они уже столкнутся не с хаотичной системой в туризме по обслуживанию вип-клиента", – полагает Вахрушев.
Гость студии выразил уверенность, что крымская туриндустрия достаточно подготовлена к увеличению этого туристического сегмента.
"Конечно, здесь нельзя скатиться в такую, не совсем легальную рекламу, пытаясь продавать Крым, как Дубай, или фешенебельные курорты Саудовской Аравии. Тут надо рекламировать все же Крым, как Крым, но с качественным и интересным обслуживанием и со своим определенным традиционным укладом крымского отдыха", – подытожил Игорь Вахрушев.
