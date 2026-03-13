https://crimea.ria.ru/20260313/poslov-britanii-i-frantsii-vyzvali-v-mid-rossii-iz-za-udara-vsu-po-bryansku-1154315549.html
Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску
Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску
Послов Великобритании и Франции в Москве вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску ракетами франко-британского производства, им заявлен решительный протест. Об... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T16:37
2026-03-13T16:37
2026-03-13T16:37
брянск
обстрелы брянской области
министерство иностранных дел рф (мид рф)
франция
великобритания
политика
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308419_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_e75173436165f0df58f9ada05f3ddcb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Послов Великобритании и Франции в Москве вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску ракетами франко-британского производства, им заявлен решительный протест. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."13 марта в МИД России были вызваны посол Великобритании в Москве Н.Кейси и посол Франции в Москве Н.де Ривьер, которым был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA", - говорится в сообщении.Им указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту, в результате которого погибли семь человек и более сорока получили ранения. В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима ответственность за последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности будет лежать на этих странах, указали в дипведомстве.Москва расценивает обстрел Брянска как целенаправленную провокацию для подрыва усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. От Великобритании и Франции требуют дать "четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ в Брянске". В противном случае будет считаться, что эти страны солидарны с террористическими методами, позорными для стран, являющихся постоянными членами СБ ООН.Ракетный удар ВСУ по БрянскуВечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести погибших и 37 раненых. Позже число погибших выросло до семи, пострадавших до 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУОтветственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД РоссииКак Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля
брянск
франция
великобритания
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308419_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_9aa7e318bbcf1bd06b932ab34f2446f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, обстрелы брянской области, министерство иностранных дел рф (мид рф), франция, великобритания, политика, украина, россия, новости
Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску
МИД России заявил решительный протест послам Британии и Франции из-за удара ВСУ по Брянску
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Послов Великобритании и Франции в Москве вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску ракетами франко-британского производства, им заявлен решительный протест. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"13 марта в МИД России были вызваны посол Великобритании в Москве Н.Кейси и посол Франции в Москве Н.де Ривьер, которым был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA", - говорится в сообщении.
Им указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту, в результате которого погибли семь человек и более сорока получили ранения.
"Для нас очевидно, что ракетный обстрел Брянска был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве", - подчеркнули в МИД.
В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима ответственность за последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности будет лежать на этих странах, указали в дипведомстве.
Москва расценивает обстрел Брянска как целенаправленную провокацию для подрыва усилий по мирному урегулированию украинского кризиса.
От Великобритании и Франции требуют дать "четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ в Брянске". В противном случае будет считаться, что эти страны солидарны с террористическими методами, позорными для стран, являющихся постоянными членами СБ ООН.
Ракетный удар ВСУ по Брянску
Вечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар
по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести погибших и 37 раненых
. Позже число погибших выросло до семи, пострадавших до 42 человек. Также повреждены
более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.
Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow
, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело.
Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим.
Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ
по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: