Рейтинг@Mail.ru
Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/poslov-britanii-i-frantsii-vyzvali-v-mid-rossii-iz-za-udara-vsu-po-bryansku-1154315549.html
Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску
Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску
Послов Великобритании и Франции в Москве вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску ракетами франко-британского производства, им заявлен решительный протест. Об... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T16:37
2026-03-13T16:37
брянск
обстрелы брянской области
министерство иностранных дел рф (мид рф)
франция
великобритания
политика
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308419_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_e75173436165f0df58f9ada05f3ddcb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Послов Великобритании и Франции в Москве вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску ракетами франко-британского производства, им заявлен решительный протест. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."13 марта в МИД России были вызваны посол Великобритании в Москве Н.Кейси и посол Франции в Москве Н.де Ривьер, которым был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA", - говорится в сообщении.Им указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту, в результате которого погибли семь человек и более сорока получили ранения. В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима ответственность за последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности будет лежать на этих странах, указали в дипведомстве.Москва расценивает обстрел Брянска как целенаправленную провокацию для подрыва усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. От Великобритании и Франции требуют дать "четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ в Брянске". В противном случае будет считаться, что эти страны солидарны с террористическими методами, позорными для стран, являющихся постоянными членами СБ ООН.Ракетный удар ВСУ по БрянскуВечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести погибших и 37 раненых. Позже число погибших выросло до семи, пострадавших до 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУОтветственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД РоссииКак Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля
брянск
франция
великобритания
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308419_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_9aa7e318bbcf1bd06b932ab34f2446f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянск, обстрелы брянской области, министерство иностранных дел рф (мид рф), франция, великобритания, политика, украина, россия, новости
Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску

МИД России заявил решительный протест послам Британии и Франции из-за удара ВСУ по Брянску

16:37 13.03.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Послов Великобритании и Франции в Москве вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску ракетами франко-британского производства, им заявлен решительный протест. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"13 марта в МИД России были вызваны посол Великобритании в Москве Н.Кейси и посол Франции в Москве Н.де Ривьер, которым был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA", - говорится в сообщении.
Им указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту, в результате которого погибли семь человек и более сорока получили ранения.
"Для нас очевидно, что ракетный обстрел Брянска был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве", - подчеркнули в МИД.
В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима ответственность за последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности будет лежать на этих странах, указали в дипведомстве.
Москва расценивает обстрел Брянска как целенаправленную провокацию для подрыва усилий по мирному урегулированию украинского кризиса.
От Великобритании и Франции требуют дать "четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ в Брянске". В противном случае будет считаться, что эти страны солидарны с террористическими методами, позорными для стран, являющихся постоянными членами СБ ООН.

Ракетный удар ВСУ по Брянску

Вечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Изначально сообщалось о шести погибших и 37 раненых. Позже число погибших выросло до семи, пострадавших до 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.
Удар наносился семью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Возбуждено уголовное дело. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим. Российские военные будут определять то, каким будет ответ на удар ВСУ по Брянску, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ
Ответственность за удар ВСУ по Брянску несут кураторы Киева – МИД России
Как Россия ответит на удар ВСУ по Брянску – заявление Кремля
 
БрянскОбстрелы Брянской областиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ФранцияВеликобританияПолитикаУкраинаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Решение об открытии пляжей в Анапе примут в Роспотребнадзоре
16:53В Ялте завели дело на чиновника за земельные махинации
16:46В Чили произошло мощное землетрясение
16:37Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску
16:30Россиянин Алексей Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде
16:22Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ
16:11Раздраженный звуком питбайка выстрелил в глаз ребенку на Ставрополье
16:02В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца
15:43В центре Симферополя 16 марта ограничат движение
15:31Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
15:26Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессии
15:17Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час
15:15Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд
14:52В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов
14:27В Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб
14:20ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое
14:08Киев ежедневно теряет одного боевика в минуту на фронтах СВО
14:05У Крымского моста выросла очередь
13:59На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка
13:51Путин на Совбезе поднял вопрос защиты критически важной инфраструктуры
Лента новостейМолния