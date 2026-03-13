Рейтинг@Mail.ru
Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/poseklo-oskolkami---suprugi-raneny-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1154313175.html
Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Супруги получили ранения во время украинской атаки дронами магазина в селе Бутово Белгородской области. Кроме того, частично разрушен историко-краеведческий... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T15:31
2026-03-13T15:31
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
новости сво
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
атака всу на белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Супруги получили ранения во время украинской атаки дронами магазина в селе Бутово Белгородской области. Кроме того, частично разрушен историко-краеведческий музей в городе Грайворон. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В здании выбиты стекла, поврежден фасад. Также осколками посекло припаркованный автомобиль, уточнил губернатор.Кроме того, вражеской атаке в пятницу подвергся и город Грайворон, боевики ВСУ ударили по местному историко-краеведческому музею - повреждено остекление, также пострадала внутренняя отделка, сообщил Гладков.Ранее в пятницу Вячеслав Гладков также сообщал, что трое мирных жителей ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о шести раненных мирных жителях в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный жительДроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской областиДроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгород, белгородская область, новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атака всу на белгород
Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Два человека ранены и поврежден музей при атаке ВСУ на Белгородскую область

15:31 13.03.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Супруги получили ранения во время украинской атаки дронами магазина в селе Бутово Белгородской области. Кроме того, частично разрушен историко-краеведческий музей в городе Грайворон. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В районе села Бутово Яковлевского округа в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали супруги. Женщину со множественными осколочными ранениями лица, кисти и баротравмой бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. Ее супруга с баротравмой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.
В здании выбиты стекла, поврежден фасад. Также осколками посекло припаркованный автомобиль, уточнил губернатор.
Кроме того, вражеской атаке в пятницу подвергся и город Грайворон, боевики ВСУ ударили по местному историко-краеведческому музею - повреждено остекление, также пострадала внутренняя отделка, сообщил Гладков.
Ранее в пятницу Вячеслав Гладков также сообщал, что трое мирных жителей ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о шести раненных мирных жителях в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель
Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
 
Вячеслав ГладковБелгородБелгородская областьНовости СВОПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУАтака ВСУ на Белгород
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Решение об открытии пляжей в Анапе примут в Роспотребнадзоре
16:53В Ялте завели дело на чиновника за земельные махинации
16:46В Чили произошло мощное землетрясение
16:37Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску
16:30Россиянин Алексей Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде
16:22Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ
16:11Раздраженный звуком питбайка выстрелил в глаз ребенку на Ставрополье
16:02В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца
15:43В центре Симферополя 16 марта ограничат движение
15:31Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
15:26Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессии
15:17Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час
15:15Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд
14:52В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов
14:27В Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб
14:20ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое
14:08Киев ежедневно теряет одного боевика в минуту на фронтах СВО
14:05У Крымского моста выросла очередь
13:59На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка
13:51Путин на Совбезе поднял вопрос защиты критически важной инфраструктуры
Лента новостейМолния