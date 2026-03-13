https://crimea.ria.ru/20260313/poseklo-oskolkami---suprugi-raneny-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1154313175.html
Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Супруги получили ранения во время украинской атаки дронами магазина в селе Бутово Белгородской области. Кроме того, частично разрушен историко-краеведческий... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Супруги получили ранения во время украинской атаки дронами магазина в селе Бутово Белгородской области. Кроме того, частично разрушен историко-краеведческий музей в городе Грайворон. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В здании выбиты стекла, поврежден фасад. Также осколками посекло припаркованный автомобиль, уточнил губернатор.Кроме того, вражеской атаке в пятницу подвергся и город Грайворон, боевики ВСУ ударили по местному историко-краеведческому музею - повреждено остекление, также пострадала внутренняя отделка, сообщил Гладков.Ранее в пятницу Вячеслав Гладков также сообщал, что трое мирных жителей ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о шести раненных мирных жителях в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный жительДроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской областиДроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
