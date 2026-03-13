Полярные сияния - будут ли видны в Крыму
Полярные сияния 13 марта не будут видны в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Предстоящую магнитную бурю, которая обрушится вечером в пятницу на Землю и продлится всю ночь, спровоцировал образовавшийся гигантский разлом на Солнце. Однако мощности солнечного ветра не хватит для создания столь редкого для Крыма явления, как полярное сияние. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
13 марта стало известно, что к Земле идут магнитные бури. По информации Института космических исследований (ИКИ) РАН, модели показали возможность первых бурь уже сегодня ближе к полуночи. Если этот прогноз сбудется, то довольно высокой будет вероятность формирования сегодня интенсивных полярных сияний.
По словам Вольвача, корональная дыра на Солнце имеет слегка растянутую форму, без четкого эпицентра., и космическое явление спровоцирует незначительную магнитную бурю в пределах уровня G1.
"В январе мы наблюдали в Крыму северное сияние. Потому как в тот период на Земле бушевала планетарная магнитная буря высшего уровня G5. Выброс солнечной плазмы был достаточно большим и смог добраться до средних широт. Сегодня ночью магнитная буря вряд ли превысит уровень G1. Поэтому "зимней красоты" мы не увидим", - отметил ученый.
Более того, поток плазмы будет столь незначительным, что полярное сияние вряд ли проявится даже в северных широтах, полагает Вольвач.
В январе возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Поступали сообщения о наблюдаемом северном сиянии и на черноморском побережье Краснодарского края, на широтах 43-45°".
