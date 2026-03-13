https://crimea.ria.ru/20260313/polyarnye-siyaniya---budut-li-vidny-v-krymu--1154301496.html

Полярные сияния - будут ли видны в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Предстоящую магнитную бурю, которая обрушится вечером в пятницу на Землю и продлится всю ночь, спровоцировал образовавшийся гигантский разлом на Солнце. Однако мощности солнечного ветра не хватит для создания столь редкого для Крыма явления, как полярное сияние. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.13 марта стало известно, что к Земле идут магнитные бури. По информации Института космических исследований (ИКИ) РАН, модели показали возможность первых бурь уже сегодня ближе к полуночи. Если этот прогноз сбудется, то довольно высокой будет вероятность формирования сегодня интенсивных полярных сияний.По словам Вольвача, корональная дыра на Солнце имеет слегка растянутую форму, без четкого эпицентра., и космическое явление спровоцирует незначительную магнитную бурю в пределах уровня G1.Более того, поток плазмы будет столь незначительным, что полярное сияние вряд ли проявится даже в северных широтах, полагает Вольвач.В январе возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Поступали сообщения о наблюдаемом северном сиянии и на черноморском побережье Краснодарского края, на широтах 43-45°".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиНа Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километровКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

