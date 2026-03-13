https://crimea.ria.ru/20260313/obyknovennyy-fashizm-v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-zayavlenie-o-nelyudyakh-1154298274.html

Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях

2026-03-13T08:42

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/02/1119754939_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243cfa8d34497bb3d5f8c3ea99e162a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Попытки делить людей на сорта выдают во Владимире Зеленском обыкновенного фашиста. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя заявления главы киевского режима о российском выборе крымчан.Зеленский ранее заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.Константинов напомнил, что эта установка не нова и повторяет идею украинских неонацистов о том, что "Крым будет украинским или безлюдным". По мнению главы Госсовета РК, сам Зеленский сроднился с маской неонациста и теперь никакого другого обличия у него не осталось."Он давно уже не клоун. Он перестал быть смешным, не научился и никогда уже не научится быть грозным. Пока еще может надуваться важностью как индюк, но все чаще выглядит просто жалким. Но это вовсе не значит, что мы его пожалеем. Ответит за все свои злодеяния", – написал Константинов в своем Telegram-канале.Достижения и успехи российского Крыма вызывают нечеловеческую злобу у представителей киевского режима. За то время, пока полуостров был под контролем Украины, регион "развивался" по остаточному принципу. Сегодня можно уверенно сказать, что Крым вновь занял достойное место среди регионов России, принося пользу и радость своим жителям и гостям, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на выпад Зеленского о "не людях".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Встали на защиту": награждены герои "Крымской весны" из АбхазииРоссия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин"Крым никогда из России не уходил": Георгий Мурадов о Крымской весне

