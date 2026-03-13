Рейтинг@Mail.ru
Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/obyknovennyy-fashizm-v-krymu-otvetili-zelenskomu-na-zayavlenie-o-nelyudyakh-1154298274.html
Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях
Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях
Попытки делить людей на сорта выдают во Владимире Зеленском обыкновенного фашиста. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов,... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T08:42
2026-03-13T08:42
крым
владимир константинов
россия
украина
владимир зеленский
политика
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/02/1119754939_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243cfa8d34497bb3d5f8c3ea99e162a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Попытки делить людей на сорта выдают во Владимире Зеленском обыкновенного фашиста. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя заявления главы киевского режима о российском выборе крымчан.Зеленский ранее заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.Константинов напомнил, что эта установка не нова и повторяет идею украинских неонацистов о том, что "Крым будет украинским или безлюдным". По мнению главы Госсовета РК, сам Зеленский сроднился с маской неонациста и теперь никакого другого обличия у него не осталось."Он давно уже не клоун. Он перестал быть смешным, не научился и никогда уже не научится быть грозным. Пока еще может надуваться важностью как индюк, но все чаще выглядит просто жалким. Но это вовсе не значит, что мы его пожалеем. Ответит за все свои злодеяния", – написал Константинов в своем Telegram-канале.Достижения и успехи российского Крыма вызывают нечеловеческую злобу у представителей киевского режима. За то время, пока полуостров был под контролем Украины, регион "развивался" по остаточному принципу. Сегодня можно уверенно сказать, что Крым вновь занял достойное место среди регионов России, принося пользу и радость своим жителям и гостям, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на выпад Зеленского о "не людях".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Встали на защиту": награждены герои "Крымской весны" из АбхазииРоссия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин"Крым никогда из России не уходил": Георгий Мурадов о Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20260312/zelenskiy-pytaetsya-poseyat-nenavist-k-rossii-na-desyatki-let--sotsiolog-1154286452.html
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/02/1119754939_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_12e9814ce1929af7e011631fa5746434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, владимир константинов, россия, украина, владимир зеленский, политика, мнения
Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях

Константинов назвал фашизмом попытку Зеленского делить людей на сорта из-за Крыма

08:42 13.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Попытки делить людей на сорта выдают во Владимире Зеленском обыкновенного фашиста. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя заявления главы киевского режима о российском выборе крымчан.
Зеленский ранее заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
"Собственно, в этом и заключается обыкновенный фашизм: делить людей на сорта и решать, какой из них чего достоин", – подчеркнул спикер крымского парламента.
Константинов напомнил, что эта установка не нова и повторяет идею украинских неонацистов о том, что "Крым будет украинским или безлюдным". По мнению главы Госсовета РК, сам Зеленский сроднился с маской неонациста и теперь никакого другого обличия у него не осталось.
"Он давно уже не клоун. Он перестал быть смешным, не научился и никогда уже не научится быть грозным. Пока еще может надуваться важностью как индюк, но все чаще выглядит просто жалким. Но это вовсе не значит, что мы его пожалеем. Ответит за все свои злодеяния", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
Достижения и успехи российского Крыма вызывают нечеловеческую злобу у представителей киевского режима. За то время, пока полуостров был под контролем Украины, регион "развивался" по остаточному принципу. Сегодня можно уверенно сказать, что Крым вновь занял достойное место среди регионов России, принося пользу и радость своим жителям и гостям, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на выпад Зеленского о "не людях".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Встали на защиту": награждены герои "Крымской весны" из Абхазии
Россия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин
"Крым никогда из России не уходил": Георгий Мурадов о Крымской весне
Владимир Зеленский
Вчера, 18:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зеленский пытается посеять ненависть к России на десятки лет – социолог
 
КрымВладимир КонстантиновРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийПолитикаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Гигантский разлом на Солнце – к Земле идут магнитные бури
08:42Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдях
08:37Повлияет ли война на Ближнем Востоке на турпоток в Крым
08:12Земля горит под их ногами: как США "побеждают" Иран и что будет дальше
07:50Массированная атака на Севастополь – горит лес и повреждены дома
07:28100 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями
07:10Благоустройство набережной Феодосии – как идут работы
06:44Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены
06:33В Севастополе отменили воздушную тревогу
06:15США частично сняли ограничения на российскую нефть
05:54Обломки дрона упали на дорогу в Краснодаре
05:43Воздушная тревога в Севастополе звучит с ночи: сбиты еще 3 воздушные цели
00:01Апрельское тепло в марте: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 марта
23:11Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ
22:21Метеорит возле Крымского моста и атаки ВСУ на "Турецкий поток": главное
22:09"Топить Зеленского": чем может обернуться публичный призыв Орбана к семье
21:52Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД
21:31В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА
21:07Воздушная тревога в Севастополе отменена
Лента новостейМолния