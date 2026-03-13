Обломки дрона упали на дорогу в Краснодаре

https://crimea.ria.ru/20260313/oblomki-drona-upali-na-dorogu-v-krasnodare-1154296931.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Краснодаре утром в пятницу на дорогу упали обломки украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.Пострадавших и повреждений нет, добавил градоначальник и попросил не приближаться и не трогать фрагменты.Накануне вечером в Севастополе звучала сирена воздушной тревоги. Военные отразили атаку ВСУ, уничтожив две воздушных цели. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых дронов во дворе загорелся гараж.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
05:54 13.03.2026 (обновлено: 06:14 13.03.2026)