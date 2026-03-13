Рейтинг@Mail.ru
Обломки дрона упали на дорогу в Краснодаре - РИА Новости Крым, 13.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260313/oblomki-drona-upali-na-dorogu-v-krasnodare-1154296931.html
Обломки дрона упали на дорогу в Краснодаре
Обломки дрона упали на дорогу в Краснодаре - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Обломки дрона упали на дорогу в Краснодаре
В Краснодаре утром в пятницу на дорогу упали обломки украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
2026-03-13T05:54
2026-03-13T06:14
краснодар
краснодарский край
кубань
евгений наумов
происшествия
атаки всу
безопасность
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Краснодаре утром в пятницу на дорогу упали обломки украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.Пострадавших и повреждений нет, добавил градоначальник и попросил не приближаться и не трогать фрагменты.Накануне вечером в Севастополе звучала сирена воздушной тревоги. Военные отразили атаку ВСУ, уничтожив две воздушных цели. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых дронов во дворе загорелся гараж.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодар
краснодарский край
кубань
краснодар, краснодарский край, кубань, евгений наумов, происшествия, атаки всу, безопасность, новости сво
Обломки дрона упали на дорогу в Краснодаре

В Краснодаре на дорогу упали обломки беспилотника - мэр

05:54 13.03.2026 (обновлено: 06:14 13.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Краснодаре утром в пятницу на дорогу упали обломки украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
"На проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара найдены обломки БПЛА. На месте работают специальные и экстренные службы", - написал он в Telegram.
Пострадавших и повреждений нет, добавил градоначальник и попросил не приближаться и не трогать фрагменты.
Накануне вечером в Севастополе звучала сирена воздушной тревоги. Военные отразили атаку ВСУ, уничтожив две воздушных цели. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых дронов во дворе загорелся гараж.
