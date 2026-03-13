На Украине хотят закрыть дом-музей Булгакова в Киеве и заменить другим
2026-03-13T20:23
Дубровский рассказал о возможном закрытии дома-музея Булгакова на Украине
20:23 13.03.2026 (обновлено: 20:24 13.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский рассказал РИА Новости о возможном закрытия дома-музея писателя Михаила Булгакова на Подоле в Киеве.
В мае прошлого года, в Международный день музеев, киевляне, несмотря на попытки украинских властей стереть память о русском писателе Михаиле Булгакове, часами стояли в очереди, чтобы посетить дом-музей литератора.
"Уже принято решение о сносе памятника Михаила Афанасьевича в его родном городе Киеве. Практически не перестают обсуждать вопрос о закрытии музея на Подоле. Это говорит о том, что это произведение ("Белая гвардия" - ред.) сегодня как нельзя актуально", - сказал режиссер.
Музей Булгакова "Дом Турбиных" основан в 1989 году в Киеве. Коллекция музея включает личные вещи писателя и рассказывает о его жизни в Киеве, которая тесно переплетается с романом Булгакова "Белая гвардия".
В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.
Украинский институт национальной памяти в конце марта 2024 года счел имя русского писателя Михаила Булгакова символом "российской имперской политики" и призвал его запретить.
Однако уже 8 апреля институт отказался от своих призывов после того, как киевский литературно-мемориальный музей Булгакова публично ответил на экспертизу института и продемонстрировал, что она состоит из манипуляций, фактологических ошибок и спекуляций.
"Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников
, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов – императорская семья Романовых и ученый Михаил Ломоносов
, а также Иван Сусанин,
личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма". Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
