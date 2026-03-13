На Украине хотят закрыть дом-музей Булгакова в Киеве и заменить другим

Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский рассказал РИА Новости о возможном закрытия дома-музея писателя Михаила Булгакова на Подоле в Киеве. РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T20:23

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский рассказал РИА Новости о возможном закрытия дома-музея писателя Михаила Булгакова на Подоле в Киеве.В мае прошлого года, в Международный день музеев, киевляне, несмотря на попытки украинских властей стереть память о русском писателе Михаиле Булгакове, часами стояли в очереди, чтобы посетить дом-музей литератора.Музей Булгакова "Дом Турбиных" основан в 1989 году в Киеве. Коллекция музея включает личные вещи писателя и рассказывает о его жизни в Киеве, которая тесно переплетается с романом Булгакова "Белая гвардия".В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.Украинский институт национальной памяти в конце марта 2024 года счел имя русского писателя Михаила Булгакова символом "российской имперской политики" и призвал его запретить.Однако уже 8 апреля институт отказался от своих призывов после того, как киевский литературно-мемориальный музей Булгакова публично ответил на экспертизу института и продемонстрировал, что она состоит из манипуляций, фактологических ошибок и спекуляций."Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов – императорская семья Романовых и ученый Михаил Ломоносов, а также Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма". Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятниковЛенин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятникКруглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали

