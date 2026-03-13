https://crimea.ria.ru/20260313/na-trasse-v-obkhod-simferopolya-u-sela-perevalnoe-sdelayut-razvorot-1154305063.html

На трассе в обход Симферополя у села Перевальное сделают разворот

На трассе в обход Симферополя у села Перевальное сделают разворот - РИА Новости Крым, 13.03.2026

На трассе в обход Симферополя у села Перевальное сделают разворот

На юго-восточной объездной дороге Симферополя будет организован разворот в районе села Перевальное, чтобы идущие со стороны крымской столицы автомобили имели... РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T13:45

2026-03-13T13:45

2026-03-13T13:55

эксклюзивы риа новости крым

крым

новости крыма

перевальное

ремонт и строительство дорог в крыму

сергей аксенов

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141472999_0:133:696:525_1920x0_80_0_0_67da71b99f74bf56e39418acb78fc90c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. На юго-восточной объездной дороге Симферополя будет организован разворот в районе села Перевальное, чтобы идущие со стороны крымской столицы автомобили имели возможность заезжать в села Добровской долины – Заречное, Пионерское, Доброе и другие. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Он отметил, что от крымчан поступают жалобы на невозможность съезда в долину с нового обхода. В результате люди, едущие из Симферополя, вынуждены разворачиваться уже за перевалом и ехать обратно.Движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное было открыто в конце августа 2025 года, проезд запущен сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра. Работы на первом этапе были завершены в 2024 году - построили 15,8 км дороги от 191 км трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Объект включает две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свайВ Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – АксеновЛес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги

крым

перевальное

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, перевальное, ремонт и строительство дорог в крыму, сергей аксенов, видео