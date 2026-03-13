Рейтинг@Mail.ru
На трассе в обход Симферополя у села Перевальное сделают разворот - РИА Новости Крым, 13.03.2026
На трассе в обход Симферополя у села Перевальное сделают разворот
На трассе в обход Симферополя у села Перевальное сделают разворот - РИА Новости Крым, 13.03.2026
На трассе в обход Симферополя у села Перевальное сделают разворот
На юго-восточной объездной дороге Симферополя будет организован разворот в районе села Перевальное, чтобы идущие со стороны крымской столицы автомобили имели... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. На юго-восточной объездной дороге Симферополя будет организован разворот в районе села Перевальное, чтобы идущие со стороны крымской столицы автомобили имели возможность заезжать в села Добровской долины – Заречное, Пионерское, Доброе и другие. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Он отметил, что от крымчан поступают жалобы на невозможность съезда в долину с нового обхода. В результате люди, едущие из Симферополя, вынуждены разворачиваться уже за перевалом и ехать обратно.Движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное было открыто в конце августа 2025 года, проезд запущен сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра. Работы на первом этапе были завершены в 2024 году - построили 15,8 км дороги от 191 км трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Объект включает две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха.
крым
перевальное
крым, новости крыма, перевальное, ремонт и строительство дорог в крыму, сергей аксенов, видео
На трассе в обход Симферополя у села Перевальное сделают разворот

В Крыму на трассе Донское - Перевальное сделают разворот для съезда в Добровскую долину

13:45 13.03.2026 (обновлено: 13:55 13.03.2026)
 
© Компания "ВАД"Завершены работы по строительству и реконструкции 15,8 километров автодороги, построенных в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное (первый этап работ)
Завершены работы по строительству и реконструкции 15,8 километров автодороги, построенных в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное (первый этап работ)
© Компания "ВАД"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. На юго-восточной объездной дороге Симферополя будет организован разворот в районе села Перевальное, чтобы идущие со стороны крымской столицы автомобили имели возможность заезжать в села Добровской долины – Заречное, Пионерское, Доброе и другие. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Он отметил, что от крымчан поступают жалобы на невозможность съезда в долину с нового обхода. В результате люди, едущие из Симферополя, вынуждены разворачиваться уже за перевалом и ехать обратно.
"Мы в курсе, что такая проблема есть. К сожалению, эту возможность не учли при строительстве новой дороги. Сейчас там работает техническая группа. Буквально через две недели примем все технические решения. На трассе будет предусмотрена возможность разворота", - заверил Аксенов.
Движение по автомобильной дороге в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное было открыто в конце августа 2025 года, проезд запущен сразу по двум очередям новой трассы общей протяженностью 25,2 километра. Работы на первом этапе были завершены в 2024 году - построили 15,8 км дороги от 191 км трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Объект включает две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха.
