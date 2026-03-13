Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка - РИА Новости Крым, 13.03.2026
На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка
На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка - РИА Новости Крым, 13.03.2026
На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка
На Солнце впервые за три недели произошла сильная вспышка. Она длилась около 20 минут. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На Солнце впервые за три недели произошла сильная вспышка. Она длилась около 20 минут. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В Лаборатории отметили, что событие произошло на фоне продолжающегося уже почти месяц глубокого провала активности и представляет интерес именно этим. Последний раз вспышка данного класса была зарегистрирована 25 февраля (балл тогда составил M2.3)."К Земле пришли первые потоки плазмы, связанные с корональной дырой. Уже наблюдаются слабые возмущения. В этой ситуации прогноз по выходу к концу дня на уровень магнитных бурь выглядит вполне реальным", - добавили астрономы.В пятницу утром сообщалось, что магнитные бури уровня G1 ожидаются на земле в связи с образовавшейся корональной дырой на Солнце. Корональная дыра, которая, по прогнозу, спровоцирует неспокойную космическую погоду на Земле, похожа на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На Солнце впервые за три недели произошла сильная вспышка. Она длилась около 20 минут. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Поступила информация о зарегистрированной вспышке M-класса на Солнце. Максимум излучения был достигнут в 12:55 по московскому времени. Продолжительность вспышки составила около 20 минут", - говорится в сообщении.

В Лаборатории отметили, что событие произошло на фоне продолжающегося уже почти месяц глубокого провала активности и представляет интерес именно этим. Последний раз вспышка данного класса была зарегистрирована 25 февраля (балл тогда составил M2.3).
"К Земле пришли первые потоки плазмы, связанные с корональной дырой. Уже наблюдаются слабые возмущения. В этой ситуации прогноз по выходу к концу дня на уровень магнитных бурь выглядит вполне реальным", - добавили астрономы.
В пятницу утром сообщалось, что магнитные бури уровня G1 ожидаются на земле в связи с образовавшейся корональной дырой на Солнце. Корональная дыра, которая, по прогнозу, спровоцирует неспокойную космическую погоду на Земле, похожа на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца.
