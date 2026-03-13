https://crimea.ria.ru/20260313/na-solntse-proizoshla-silneyshaya-za-tri-nedeli-vspyshka-1154307802.html

На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка

На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка - РИА Новости Крым, 13.03.2026

На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На Солнце впервые за три недели произошла сильная вспышка. Она длилась около 20 минут. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В Лаборатории отметили, что событие произошло на фоне продолжающегося уже почти месяц глубокого провала активности и представляет интерес именно этим. Последний раз вспышка данного класса была зарегистрирована 25 февраля (балл тогда составил M2.3)."К Земле пришли первые потоки плазмы, связанные с корональной дырой. Уже наблюдаются слабые возмущения. В этой ситуации прогноз по выходу к концу дня на уровень магнитных бурь выглядит вполне реальным", - добавили астрономы.В пятницу утром сообщалось, что магнитные бури уровня G1 ожидаются на земле в связи с образовавшейся корональной дырой на Солнце. Корональная дыра, которая, по прогнозу, спровоцирует неспокойную космическую погоду на Земле, похожа на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причинаАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Магнитные бури: как пережить – совет эксперта

