На нефтебазе под Тихорецком ликвидировали открытое горение

2026-03-13T09:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали открытое горение, продолжается пролив всего участка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Пожар в Тихорецком районе вспыхнул утром в четверг после падения обломков беспилотников. Изначально огонь охватил 150 квадратов. К полудню его площадь выросла в 25 раз.Работа продолжается, идет пролив всего участка, чтобы добиться окончательной ликвидации возгорания. Всего на месте ЧП задействованы 273 человека и 72 единицы техники, в том числе специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уточнили в оперштабе.Рано утром в пятницу стало известно, что в Краснодаре на дорогу упали обломки украинского беспилотника. Позже в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу была отражена массированная атака ВСУ. Силы ПВО сбили над Крымом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. Еще 25 дронов – над Краснодарским краем.Вечером в четверг российские две воздушные цели сбили над Севастополем. Осколками повреждено остекление одной из многоэтажек. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной тревоги – было уничтожено еще три воздушные цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКДВ Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛАКомпенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать

