На нефтебазе под Тихорецком ликвидировали открытое горение - РИА Новости Крым, 13.03.2026
На нефтебазе под Тихорецком ликвидировали открытое горение
На нефтебазе под Тихорецком ликвидировали открытое горение - РИА Новости Крым, 13.03.2026
На нефтебазе под Тихорецком ликвидировали открытое горение
На нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали открытое горение, продолжается пролив всего участка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 13.03.2026
пожар
краснодарский край
атаки всу
новости
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали открытое горение, продолжается пролив всего участка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Пожар в Тихорецком районе вспыхнул утром в четверг после падения обломков беспилотников. Изначально огонь охватил 150 квадратов. К полудню его площадь выросла в 25 раз.Работа продолжается, идет пролив всего участка, чтобы добиться окончательной ликвидации возгорания. Всего на месте ЧП задействованы 273 человека и 72 единицы техники, в том числе специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уточнили в оперштабе.Рано утром в пятницу стало известно, что в Краснодаре на дорогу упали обломки украинского беспилотника. Позже в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу была отражена массированная атака ВСУ. Силы ПВО сбили над Крымом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. Еще 25 дронов – над Краснодарским краем.Вечером в четверг российские две воздушные цели сбили над Севастополем. Осколками повреждено остекление одной из многоэтажек. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной тревоги – было уничтожено еще три воздушные цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКДВ Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛАКомпенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать
На нефтебазе под Тихорецком ликвидировали открытое горение

На нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали открытое горение

09:33 13.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали открытое горение, продолжается пролив всего участка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Пожар в Тихорецком районе вспыхнул утром в четверг после падения обломков беспилотников. Изначально огонь охватил 150 квадратов. К полудню его площадь выросла в 25 раз.
"В 6:21 13 марта удалось локализовать пожар на площади 3,8 тысячи квадратных метров, а в 7:12 – потушить открытый огонь", – сказано в сообщении.
Работа продолжается, идет пролив всего участка, чтобы добиться окончательной ликвидации возгорания. Всего на месте ЧП задействованы 273 человека и 72 единицы техники, в том числе специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уточнили в оперштабе.
Рано утром в пятницу стало известно, что в Краснодаре на дорогу упали обломки украинского беспилотника. Позже в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу была отражена массированная атака ВСУ. Силы ПВО сбили над Крымом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. Еще 25 дронов – над Краснодарским краем.
Вечером в четверг российские две воздушные цели сбили над Севастополем. Осколками повреждено остекление одной из многоэтажек. Ночью в городе снова звучали сирены воздушной тревоги – было уничтожено еще три воздушные цели.
ПожарКраснодарский крайАтаки ВСУНовостиПроисшествия
 
