На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины - РИА Новости Крым, 13.03.2026
На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины
На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины - РИА Новости Крым, 13.03.2026
На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины
Фрагменты вражеских беспилотников упали на жилые дома и автомобили по нескольким адресам в Темрюкском и Абинском районах Кубани. Об этом сообщает оперативный... РИА Новости Крым, 13.03.2026
краснодарский край
кубань
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Фрагменты вражеских беспилотников упали на жилые дома и автомобили по нескольким адресам в Темрюкском и Абинском районах Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы.Повреждения после атаки беспилотников также зафиксированы в Абинском районе Кубани, сообщил глава района Илья Биушкин.Комиссия проводит работу по оценке нанесенного ущерба, по ее результатам собственникам жилья будет оказана вся необходимая помощь.Массированная атака ВСУ на регионы России отражена в ночь на пятницу. Силы ПВО сбили 176 БПЛА, в том числе 100 – над Крымом, Черным и Азовским морями, 25 – над Краснодарским краем. Кроме того, в Краснодаре утром в пятницу обломки украинского беспилотника упали на дорогу.
https://crimea.ria.ru/20260313/ataka-vsu-na-sevastopol-povrezhdeny-doma-i-gorit-les-1154298054.html
Новости
краснодарский край, кубань, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво
На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины

В Темрюке и Абинском районе Кубани обломки дронов повредили машины и жилые дома – оперштаб

10:59 13.03.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Фрагменты вражеских беспилотников упали на жилые дома и автомобили по нескольким адресам в Темрюкском и Абинском районах Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В Темрюке обломки БПЛА упали на парковке рядом с многоквартирными домами. В результате повреждены четыре легковых автомобиля. Также фрагменты беспилотника повредили окна и имущество в двух квартирах многоквартирных домов", – сообщили в оперштабе.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы.
Повреждения после атаки беспилотников также зафиксированы в Абинском районе Кубани, сообщил глава района Илья Биушкин.

"В результате ночной атаки вражеских БПЛА сегодня ночью предварительно установлено, что повреждены четыре домовладения в Холмском сельском поселении - посекло окна и крышу, выбита дверь. Пострадавших нет", - написал Биушкин в своем Telegram-канале.

Комиссия проводит работу по оценке нанесенного ущерба, по ее результатам собственникам жилья будет оказана вся необходимая помощь.
Массированная атака ВСУ на регионы России отражена в ночь на пятницу. Силы ПВО сбили 176 БПЛА, в том числе 100 – над Крымом, Черным и Азовским морями, 25 – над Краснодарским краем. Кроме того, в Краснодаре утром в пятницу обломки украинского беспилотника упали на дорогу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
