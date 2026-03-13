https://crimea.ria.ru/20260313/na-kubani-oblomki-dronov-upali-na-zhilye-doma-i-mashiny-1154301266.html
На Кубани обломки дронов упали на жилые дома и машины
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Фрагменты вражеских беспилотников упали на жилые дома и автомобили по нескольким адресам в Темрюкском и Абинском районах Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы.Повреждения после атаки беспилотников также зафиксированы в Абинском районе Кубани, сообщил глава района Илья Биушкин.Комиссия проводит работу по оценке нанесенного ущерба, по ее результатам собственникам жилья будет оказана вся необходимая помощь.Массированная атака ВСУ на регионы России отражена в ночь на пятницу. Силы ПВО сбили 176 БПЛА, в том числе 100 – над Крымом, Черным и Азовским морями, 25 – над Краснодарским краем. Кроме того, в Краснодаре утром в пятницу обломки украинского беспилотника упали на дорогу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
