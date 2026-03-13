Рейтинг@Mail.ru
Мужчина и женщина ранены в ходе атаки дрона ВСУ по курскому Рыльску - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/muzhchina-i-zhenschina-raneny-v-khode-ataki-drona-vsu-po-kurskomu-rylsku-1154326109.html
Мужчина и женщина ранены в ходе атаки дрона ВСУ по курскому Рыльску
2026-03-13T18:31
александр хинштейн
курская область
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате атаки украинского дрона по курскому Рыльску, им оказана медпомощь, от госпитализации раненые отказались, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.Губернатор уточнил, что раненым оказана медпомощь, от госпитализации они отказались."Вновь призываю всех к бдительности. Берегите себя! Нет ничего дороже человеческой жизни!" - добавил глава региона.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мужчина и женщина ранены в ходе атаки дрона ВСУ по курскому Рыльску

18:31 13.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате атаки украинского дрона по курскому Рыльску, им оказана медпомощь, от госпитализации раненые отказались, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Подлые удары нацистов продолжаются. Вражеский дрон нанес удар по городу Рыльску. В результате атаки ранены два человека. У 52-летнего мужчины осколочное непроникающее ранение головы и акубаротравма. У 48-летней женщины осколочное ранение головы, плеча и акубаротравма", - сообщил Хинштейн в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что раненым оказана медпомощь, от госпитализации они отказались.
"Вновь призываю всех к бдительности. Берегите себя! Нет ничего дороже человеческой жизни!" - добавил глава региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
