Мощные удары нанесены по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия.Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве РФ.Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу была отражена массированная атака ВСУ. Силы ПВО сбили над Крымом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. Вечером в четверг российские войска сбили две цели над Севастополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУКомпенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знатьНовое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами
Мощные удары нанесены по Украине - что поражено

По Украине ВС РФ нанесли семь мощных ударов за неделю

12:57 13.03.2026 (обновлено: 13:17 13.03.2026)
 
Работа ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"С 7 по 13 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов", – сказано в сообщении.
В результате ударов поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия.
Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве РФ.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу была отражена массированная атака ВСУ. Силы ПВО сбили над Крымом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. Вечером в четверг российские войска сбили две цели над Севастополем.
