Мощные удары нанесены по Украине - что поражено
Мощные удары нанесены по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Мощные удары нанесены по Украине - что поражено
Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T12:57
2026-03-13T12:57
2026-03-13T13:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия.Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве РФ.Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу была отражена массированная атака ВСУ. Силы ПВО сбили над Крымом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. Вечером в четверг российские войска сбили две цели над Севастополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУКомпенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знатьНовое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами
Новости
ru-RU
Мощные удары нанесены по Украине - что поражено
По Украине ВС РФ нанесли семь мощных ударов за неделю
12:57 13.03.2026