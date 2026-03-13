Мощная атака на Крым и вызов послов в МИД России – главное за день
Массированную атаку вооруженных сил Украины отразили в Крыму и Севастополе в ночь на пятницу, сбито 100 украинских беспилотников. Послов Великобритании и... РИА Новости Крым, 13.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Массированную атаку вооруженных сил Украины отразили в Крыму и Севастополе в ночь на пятницу, сбито 100 украинских беспилотников. Послов Великобритании и Франции в Москве вызвали в МИД в связи с ударами ВСУ по Брянску. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессии. Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц в Керчи передано в суд. Подрядчика капремонта дороги Алушта – Ялта в Крыму могут сменить из-за претензии по срокам и количеству людей на объекте.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымМассированнаяАтака на Крым и СевастопольМассированная атака ВСУ на Крым отражена в ночь на пятницу. Силы ПВО сбили над полуостровом, Черным и Азовским морями 100 украинских беспилотников. Об этом сообщает в пятницу утром Минобороны России.53 вражеских дрона уничтожены в ночь на пятницу над Севастополем. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, эта атака стала одной из самых продолжительных."Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ. Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. В общей сложности сбито 53 БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.Вызов послов Британии и Франции в МИД РоссииПослов Великобритании и Франции в Москве вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску ракетами франко-британского производства, им заявлен решительный протест. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Им указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту, в результате которого погибли семь человек и более сорока получили ранения.Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником"Если Украина или НАТО проявят агрессию по отношению к Белоруссии, Минск незамедлительно применит в ответ развернутый на территории республики ракетный комплекс "Орешник". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко беседуя с журналистами во время рабочей поездки.Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц в судеГенерального директора подрядной организации в Крыму обвиняют в хищении 210 млн рублей на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц в Керчи. Дело передают в суд, сообщает прокуратура Крыма.В августе 2019 года в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года" с юрлицом, возглавляемым обвиняемым, был заключен государственный контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ Больших и Малых Митридатских лестниц, которые являются объектами культурного наследия.Подрядчика капремонта дороги Алушта – Ялта могут сменитьВласти Крыма могут сменить подрядчика капитального ремонта автодороги Алушта – Ялта, к действующему исполнителю работ есть претензии по срокам и количеству людей и техники на объекте. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым."К подрядчику есть претензии по срокам и количеству людей и техники, задействованных на объекте. Если подрядчик до 1 апреля не урегулирует эту ситуацию, возможно, будет расторжение контракта и перезаключение договора с другим подрядчиком", – сказал Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
