https://crimea.ria.ru/20260313/mirnyy-zhitel-pogib-v-rezultate-vzryva-drona-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1154329032.html

Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.03.2026

2026-03-13T22:15

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_54e54c6794f622c402a71d82afcd3689.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор добавил, что также пострадал мужчина в селе Грузское Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ."В селе Грузское Борисовского округа в результате детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением колена доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода", - заключил он.Ранее в пятницу Вячеслав Гладков также сообщал, что трое мирных жителей ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о шести раненных мирных жителях в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

