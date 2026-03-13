Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T22:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор добавил, что также пострадал мужчина в селе Грузское Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ."В селе Грузское Борисовского округа в результате детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением колена доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода", - заключил он.Ранее в пятницу Вячеслав Гладков также сообщал, что трое мирных жителей ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о шести раненных мирных жителях в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, домам и магазинам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный жительДроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской областиДроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
