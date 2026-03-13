https://crimea.ria.ru/20260313/lukashenko-prigrozil-ukraine-i-nato-oreshnikom-v-sluchae-agressii-1154313568.html

Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессии

2026-03-13T15:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Если Украина или НАТО проявят агрессию по отношению к Белоруссии, Минск незамедлительно применит в ответ развернутый на территории республики ракетный комплекс "Орешник". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко беседуя с журналистами во время рабочей поездки.По его словам, он никому не угрожает, но не будет спокойно наблюдать, если оппоненты будут считать законной целью объекты на территории Белоруссии.Он также обратил внимание на то, что "Орешник" является мобильным оружием, который может ликвидировать сразу несколько целей.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый российский ракетный комплекс с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник". По его словам, на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".Также ранее глава Минобороны республики Виктор Хренин отметил, что размещение на территории Белоруссии комплекса "Орешник" является реакцией на агрессию против Минска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнениеК Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страны

белоруссия

украина

