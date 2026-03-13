Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессии - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессии
Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессии - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессии
Если Украина или НАТО проявят агрессию по отношению к Белоруссии, Минск незамедлительно применит в ответ развернутый на территории республики ракетный комплекс... РИА Новости Крым, 13.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149736785_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_3c8510ec7636f1da1c9a26b7fa9a6337.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Если Украина или НАТО проявят агрессию по отношению к Белоруссии, Минск незамедлительно применит в ответ развернутый на территории республики ракетный комплекс "Орешник". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко беседуя с журналистами во время рабочей поездки.По его словам, он никому не угрожает, но не будет спокойно наблюдать, если оппоненты будут считать законной целью объекты на территории Белоруссии.Он также обратил внимание на то, что "Орешник" является мобильным оружием, который может ликвидировать сразу несколько целей.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый российский ракетный комплекс с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник". По его словам, на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".Также ранее глава Минобороны республики Виктор Хренин отметил, что размещение на территории Белоруссии комплекса "Орешник" является реакцией на агрессию против Минска.
Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессии

Лукашенко посоветовал Украине и НАТО не провоцировать Белоруссию на применение "Орешника"

15:26 13.03.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Если Украина или НАТО проявят агрессию по отношению к Белоруссии, Минск незамедлительно применит в ответ развернутый на территории республики ракетный комплекс "Орешник". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко беседуя с журналистами во время рабочей поездки.
"Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", - цитирует главу белорусского государства РИА Новости.
По его словам, он никому не угрожает, но не будет спокойно наблюдать, если оппоненты будут считать законной целью объекты на территории Белоруссии.
Он также обратил внимание на то, что "Орешник" является мобильным оружием, который может ликвидировать сразу несколько целей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый российский ракетный комплекс с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник". По его словам, на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".
Также ранее глава Минобороны республики Виктор Хренин отметил, что размещение на территории Белоруссии комплекса "Орешник" является реакцией на агрессию против Минска.
