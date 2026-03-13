https://crimea.ria.ru/20260313/lavrov-rasskazal-o-popytkakh-zapada-okazyvat-vliyanie-na-magate-1154315107.html

Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ

Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 13.03.2026

Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ

Из-за попыток Запада вернуть себе доминирующие позиции, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), как и любая другая многосторонняя структура,...

2026-03-13T16:22

2026-03-13T16:22

2026-03-13T16:22

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

рафаэль гросси

магатэ

безопасность

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Из-за попыток Запада вернуть себе доминирующие позиции, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), как и любая другая многосторонняя структура, подвергается испытаниям. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Лавров подчеркнул, что в этой связи очень важно сохранять приверженность уставным принципам МАГАТЭ, беспристрастность, проявлять деполитизированный подход и концентрироваться исключительно на реализации тех задач, которые стояли в основе договоренности о создании агентства.В свою очередь Рафаэль Гросси отметил, что встречался с представителями Росгвардии и представителями других российских ведомств, задействованных на Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"Ядерная бомба для Киева: сговор Британии и Франции грозит катастрофой"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"

россия

украина

2026

Новости

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, рафаэль гросси, магатэ, безопасность, украина