https://crimea.ria.ru/20260313/lavrov-rasskazal-o-popytkakh-zapada-okazyvat-vliyanie-na-magate-1154315107.html
Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ
Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ
Из-за попыток Запада вернуть себе доминирующие позиции, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), как и любая другая многосторонняя структура,... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T16:22
2026-03-13T16:22
2026-03-13T16:22
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
рафаэль гросси
магатэ
безопасность
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129806754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_868b01f105e8c9450deb423c440aec55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Из-за попыток Запада вернуть себе доминирующие позиции, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), как и любая другая многосторонняя структура, подвергается испытаниям. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Лавров подчеркнул, что в этой связи очень важно сохранять приверженность уставным принципам МАГАТЭ, беспристрастность, проявлять деполитизированный подход и концентрироваться исключительно на реализации тех задач, которые стояли в основе договоренности о создании агентства.В свою очередь Рафаэль Гросси отметил, что встречался с представителями Росгвардии и представителями других российских ведомств, задействованных на Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"Ядерная бомба для Киева: сговор Британии и Франции грозит катастрофой"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129806754_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_59ebdad21cd66043f482e8755603b1a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, рафаэль гросси, магатэ, безопасность, украина
Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ
МАГАТЭ подвергается испытаниям из-за попыток Запада доминировать – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Из-за попыток Запада вернуть себе доминирующие позиции, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), как и любая другая многосторонняя структура, подвергается испытаниям. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"В современном мире, особенно в последние пару лет, МАГАТЭ, как и любая другая многосторонняя структура, занимающаяся вопросами нераспространения, подвергается испытаниям в силу попыток Запада вернуть доминирующие позиции всюду в мировой политике", – сказано в сообщении.
Лавров подчеркнул, что в этой связи очень важно сохранять приверженность уставным принципам МАГАТЭ, беспристрастность, проявлять деполитизированный подход и концентрироваться исключительно на реализации тех задач, которые стояли в основе договоренности о создании агентства.
В свою очередь Рафаэль Гросси отметил, что встречался с представителями Росгвардии и представителями других российских ведомств, задействованных на Запорожской АЭС.
"Мы встретились с главой "Росатома" (Алексеем Лихачевым – ред.) сегодня утром. Было пленарное заседание, где мы встретились с коллегами из регулирующих органов Российской Федерации, в том числе с коллегами из Росгвардии", – сообщил гендиректор МАГАТЭ на встрече с главой МИД России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: