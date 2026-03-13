Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ
Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Из-за попыток Запада вернуть себе доминирующие позиции, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), как и любая другая многосторонняя структура, подвергается испытаниям. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Лавров подчеркнул, что в этой связи очень важно сохранять приверженность уставным принципам МАГАТЭ, беспристрастность, проявлять деполитизированный подход и концентрироваться исключительно на реализации тех задач, которые стояли в основе договоренности о создании агентства.В свою очередь Рафаэль Гросси отметил, что встречался с представителями Росгвардии и представителями других российских ведомств, задействованных на Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Из-за попыток Запада вернуть себе доминирующие позиции, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), как и любая другая многосторонняя структура, подвергается испытаниям. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"В современном мире, особенно в последние пару лет, МАГАТЭ, как и любая другая многосторонняя структура, занимающаяся вопросами нераспространения, подвергается испытаниям в силу попыток Запада вернуть доминирующие позиции всюду в мировой политике", – сказано в сообщении.
Лавров подчеркнул, что в этой связи очень важно сохранять приверженность уставным принципам МАГАТЭ, беспристрастность, проявлять деполитизированный подход и концентрироваться исключительно на реализации тех задач, которые стояли в основе договоренности о создании агентства.
В свою очередь Рафаэль Гросси отметил, что встречался с представителями Росгвардии и представителями других российских ведомств, задействованных на Запорожской АЭС.
"Мы встретились с главой "Росатома" (Алексеем Лихачевым – ред.) сегодня утром. Было пленарное заседание, где мы встретились с коллегами из регулирующих органов Российской Федерации, в том числе с коллегами из Росгвардии", – сообщил гендиректор МАГАТЭ на встрече с главой МИД России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"
Ядерная бомба для Киева: сговор Британии и Франции грозит катастрофой
"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияРафаэль ГроссиМАГАТЭБезопасностьУкраина
 
