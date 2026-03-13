Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час
У Крымского моста сейчас очередь со стороны Керчи увеличилась в два раза
15:17 13.03.2026 (обновлено: 15:18 13.03.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. У Крымского моста в два раза выросла очередь к пунктам досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Часом ранее на выезде из Крыма проезда ждали 48 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Со стороны Тамани проезд остается свободным.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Кроме того, на мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.