Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260313/krymskiy-most-seychas--ochered-vyrosla-v-dva-raza-za-chas-1154313332.html
Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час
Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час
У Крымского моста в два раза выросла очередь к пунктам досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T15:17
2026-03-13T15:18
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. У Крымского моста в два раза выросла очередь к пунктам досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее на выезде из Крыма проезда ждали 48 машин.Со стороны Тамани проезд остается свободным. Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Кроме того, на мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b192e143ce854fe1b4ba378bb19f415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час

У Крымского моста сейчас очередь со стороны Керчи увеличилась в два раза

15:17 13.03.2026 (обновлено: 15:18 13.03.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. У Крымского моста в два раза выросла очередь к пунктам досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Часом ранее на выезде из Крыма проезда ждали 48 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Со стороны Тамани проезд остается свободным.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Кроме того, на мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Решение об открытии пляжей в Анапе примут в Роспотребнадзоре
16:53В Ялте завели дело на чиновника за земельные махинации
16:46В Чили произошло мощное землетрясение
16:37Послов Британии и Франции вызвали в МИД России из-за удара ВСУ по Брянску
16:30Россиянин Алексей Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде
16:22Лавров рассказал о попытках Запада оказывать влияние на МАГАТЭ
16:11Раздраженный звуком питбайка выстрелил в глаз ребенку на Ставрополье
16:02В Ялте сетчатый питон Василиса впервые отложила яйца
15:43В центре Симферополя 16 марта ограничат движение
15:31Посекло осколками - супруги ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
15:26Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессии
15:17Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час
15:15Дело о хищении при ремонте Митридатских лестниц передано в суд
14:52В Севастополе челябинцы взяли на стройку незаконных мигрантов
14:27В Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб
14:20ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – ранены трое
14:08Киев ежедневно теряет одного боевика в минуту на фронтах СВО
14:05У Крымского моста выросла очередь
13:59На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка
13:51Путин на Совбезе поднял вопрос защиты критически важной инфраструктуры
Лента новостейМолния