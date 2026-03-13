https://crimea.ria.ru/20260313/krymskiy-most-seychas--ochered-vyrosla-v-dva-raza-za-chas-1154313332.html

Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час

Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час - РИА Новости Крым, 13.03.2026

Крымский мост сейчас – очередь выросла в два раза за час

У Крымского моста в два раза выросла очередь к пунктам досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. У Крымского моста в два раза выросла очередь к пунктам досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее на выезде из Крыма проезда ждали 48 машин.Со стороны Тамани проезд остается свободным. Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Кроме того, на мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

