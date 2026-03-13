Крымский мост сейчас - обстановка на вечер пятницы
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи проезда ожидают 150 автомобилей
17:11 13.03.2026 (обновлено: 17:20 13.03.2026)
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым комплексам на Крымский мост со стороны Керчи продолжает расти. В ожидании находятся 1560 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В 15 часов сообщалось, что в пробке находятся 100 транспортных средств. Часом ранее на выезде из Крыма проезда ждали 48 машин.
"По состоянию на 17 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 150 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым. Кроме того, на мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
