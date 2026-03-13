Крымский мост сейчас - обстановка к концу дня пятницы - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к концу дня пятницы
Крымский мост сейчас - обстановка к концу дня пятницы - РИА Новости Крым, 13.03.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к концу дня пятницы
По состоянию на девять часов вечера пятницу в очереди у Крымского моста к пунктам досмотра находятся чуть менее сотни автомобилей. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 13.03.2026
2026-03-13T21:08
2026-03-13T21:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на девять часов вечера пятницу в очереди у Крымского моста к пунктам досмотра находятся чуть менее сотни автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАX.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Часом ранее со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было, как и весь день, а со стороны Керчи ждали 122 автомобиля.В Минтрансе сделали заявление о готовности открыть аэропорт СимферопольОчередь у Крымского моста начала скапливаться к обеду пятницы, 13 марта, перед пунктами досмотра со стороны Керчи, и перед досмотровыми комплексами между 13-00 и 14-00 скопилось около 50 машин. Спустя час она была вдвое больше. А к концу рабочего дня их было уже 150.Огромная пробка на въезде в Ялту - что происходитСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя 16 марта ограничат движениеВодителей автобусов не хватает из-за дефицита трудовых ресурсов в КрымуСпрос на Крым на майские праздники растет
Крымский мост сейчас - обстановка к концу дня пятницы

Крымский мост сейчас - что с очередью к концу дня пятницы в 21-00

21:08 13.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на девять часов вечера пятницу в очереди у Крымского моста к пунктам досмотра находятся чуть менее сотни автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАX.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 90 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Часом ранее со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было, как и весь день, а со стороны Керчи ждали 122 автомобиля.
Очередь у Крымского моста начала скапливаться к обеду пятницы, 13 марта, перед пунктами досмотра со стороны Керчи, и перед досмотровыми комплексами между 13-00 и 14-00 скопилось около 50 машин. Спустя час она была вдвое больше. А к концу рабочего дня их было уже 150.
